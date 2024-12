Des terres agricoles aux terres incultes : l’écocide « israélien » à Gaza

« En plus de 13 mois de bombardements continus, les forces israéliennes ont largué plus de 85 000 tonnes de bombes sur Gaza, soit plus de cinq fois la puissance destructrice de la bombe d’Hiroshima. Cet assaut incessant a causé des dommages environnementaux catastrophiques, notamment une grave contamination des sols qui menacera l’agriculture pendant des décennies (…) les produits chimiques toxiques issus des bombardements ont créé une insécurité alimentaire et des crises sanitaires à long terme, les enfants et les personnes âgées étant particulièrement vulnérables aux maladies respiratoires, digestives et cutanées, ainsi qu’à des risques accrus de cancer.

Les attaques ont également détruit le bétail, la volaille, les pêcheries et près de la moitié des arbres de Gaza, y compris des espèces anciennes vitales pour prévenir l’érosion des sols et maintenir la biodiversité. La destruction a déplacé ou tué d’innombrables espèces animales, laissant les écosystèmes locaux en ruine. Une étude internationale récente a révélé que les émissions de gaz à effet de serre dues à la guerre ont dépassé les émissions annuelles de 26 pays, aggravant ainsi le changement climatique et la crise environnementale de Gaza.

Les terres agricoles, qui couvraient autrefois 41 % de la bande de Gaza, ont été délibérément ciblées, et 57 % d’entre elles sont devenues inutilisables. Des rapports de l’ONU et d’organisations de défense des droits de l’Homme décrivent cette destruction systématique visant à affamer la population, une tactique qui pourrait également s’apparenter à un génocide. Les ressources en eau de Gaza ont également été décimées, laissant les habitants avec seulement 8 litres d’eau par jour en moyenne, bien en dessous du minimum requis pour les besoins de base et compromettant encore davantage tout espoir de reprise agricole (…). »