Meilleurs vœux 2025 !

On se souvient, cet été, des propos du secrétaire national du PCF demandant au fondateur de La France Insoumise (LFI) de « clarifier [ses] positions » sur l’antisémitisme (BFM TV, 26 août), mêlant ainsi sa voix à la campagne réactionnaire qui accuse les Insoumis d’alimenter la haine des juifs par « clientélisme électoral ». Une calomnie abjecte qui cache mal le fait que le même n’aura pas eu un mot, un acte contre le massacre de masse perpétré à Gaza sur ordre de Netanyahou .

Deux mois plus tard, le même déclare au Parisien (24 octobre) que s’il devait se représenter aux législatives, « ce ne serait pas dans une alliance avec LFI », ajoutant il y a dix jours : « Moi-même si j’ai été battu dans ma circonscription, c’est parce que j’ai fait une alliance avec les Insoumis, Monsieur Mélenchon » (LCI, 15 décembre).

Pour le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), s’il a perdu son « poste », comme il dit, dans cette circonscription acquise au PCF depuis 1962, ce n’est pas à cause de ses sorties contre les immigrés , ni de ses accointances avec Gérald Darmanin , ni de ses propos humiliants sur les chômeurs et les précaires , ni de ses appels d’offres pour rentrer au gouvernement .

Non, c’est à cause de Jean-Luc Mélenchon.

Le secrétaire national du PCF a, à nouveau, récidivé ces derniers jours : « Qui peut dire aujourd’hui “je serai candidat [à une présidentielle anticipée, Ndlr] ? Il n’y a que Jean-Luc Mélenchon pour le faire, parce qu’il a un nombril qui lui monte jusqu’au cerveau et qu’il ne voit plus le ciel, mais ce n’est vraiment pas la priorité », a-t-il déclaré (FranceInfo, 20 décembre), en ajoutant : « Pensons à ce que vivent nos concitoyens, entendons la colère qui monte contre les responsables politiques qui vous parlent d’élections alors qu’eux pensent factures, emploi, retraite ». Et de conclure : « Je regrette que Monsieur Jean-Luc Mélenchon soit obnubilé par une élection présidentielle alors qu’il y a des Français qui souffrent ».

Toutes les enquêtes d’opinion rapportent que seul un quart des Français ont une bonne opinion d’Emmanuel Macron et que près de deux tiers veulent sa démission.

Même des personnalités politiques très éloignées des positions de LFI (Hervé Morin, Charles de Courson, Jean-François Copé, Dominique de Villepin… même Marine Le Pen !) considèrent, après trois mois de campagne LFI pour la destitution de Macron, qu’il faut envisager la démission du chef de l’État et, pour certains, s’y préparer : et, imperturbablement, Fabien Roussel, lui, affirme que ce n’est pas le problème…

En réalité, aux Français qui souffrent et qui sont étranglés par les factures, Fabien Roussel, lui, leur répond : pourvu que ça dure ! pourvu que Macron et ses gouvernements successifs durent ! Lui, cherche « un terrain d’entente » avec le chef de l’État, en affirmant : « Ni nous on reste bloqué sur l’abrogation [de la réforme Macron des retraites, Ndlr], on n’avancera pas ».

De ce point de vue, si le secrétaire général du PCF tourne le dos au Manifeste du Parti communiste de Karl Marx, et notamment à cette célèbre formule : « Les communistes n’ont pas d’intérêts distincts qui les séparent de l’ensemble du prolétariat », en revanche il ne dévie en rien de ses prédécesseurs, qui, jadis, appelaient à refuser l’unité des rangs ouvriers en Allemagne dans les années trente au prétexte que la social-démocratie était, selon Staline, l’ « aile modérée du fascisme », qui rentraient dans le gouvernement de De Gaulle en 1944-1947 pour « Produire, d’abord, revendiquer, ensuite » ou qui votaient les pleins pouvoirs à l’armée coloniale pour défendre l’Algérie française en 1956…

« Trop, c’est trop », affirment 1 000 personnalités (intellectuels, syndicalistes, élus, anciens responsables du PCF…) dans une « lettre ouverte à Fabien Roussel » initiée par Alternative Communiste et intitulée « Il est temps que tu passes le relais ».

Le nouvel An approche, et il est de tradition de se souhaiter de bons vœux. Combien seront-ils, cette année, à se joindre au vœu de ces 1 000 militants qui accusent Fabien Roussel de « trahison » et lui demandent de partir ?