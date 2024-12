« Nous suivons avec une grande inquiétude et une colère croissante les développements très dangereux en Cisjordanie.

– Alors que l’entité sioniste intensifie son extermination du peuple palestinien à Gaza en poursuivant les massacres quotidiens, provoquant des dizaines voire des centaines de martyrs et de blessés par les bombardements, les destructions, par les snipers, la famine et la privation de tous moyens de soins et d’eau potable, en ciblant et incendiant les tentes des déplacés et ceux qui s’y trouvent, exposant à la mort 2 millions de personnes déplacées, dont la majorité sont des enfants, des femmes, des personnes âgées, des blessés et des malades, en assassinant le personnel médical et paramédical, et les journalistes, en les privant de tous les moyens de survie,

– Alors que l’entité terroriste étend sa barbarie à la Cisjordanie, à El Qods occupée et à l’intérieur occupé, détruisant les maisons, les champs, les récoltes et les villes, arrêtant quotidiennement des dizaines de jeunes et prisonniers libérés, mettant en œuvre son plan criminel visant à contraindre le peuple palestinien au déplacement forcé hors de l’ensemble des territoires de la Palestine,

– Alors que partout dans le monde, les peuples se soulèvent en soutien au peuple palestinien et pour l’arrêt de la guerre enragée menée par l’entité terroriste contre Gaza,la Cisjordanie et El Qods occupée,

l’Autorité palestinienne intensifie depuis deux semaines ses « opérations sécuritaires » violentes et répressives, non pas contre l’armée barbare de l’entité sioniste et les hordes de colons extrémistes sauvages qui agressent les Palestiniens, les expulsent de leurs maisons, et s’emparent de leurs terres. C’est-à-dire non pas en défense du peuple palestinien au moins en Cisjordanie et à El Qods occupée, mais plutôt pour cibler les dignes combattants de la résistance palestinienne qui défendent leur terre et leur peuple, tuant, arrêtant et livrant des jeunes aux bourreaux du peuple palestinien, détruisant les moyens défensifs de la résistance palestinienne et réprimant les masses palestiniennes qui dénoncent son action antinationale exigeant la fin de l’horrible dérive, comme cela se produit à nouveau dans l’héroïque Jénine et dans d’autres villes actuellement….

L’Autorité palestinienne a franchi toutes les lignes rouges dans son comportement honteux et choquant. Au lieu de sauver le peuple palestinien du génocide et de tourner les armes de son appareil de sécurité contre l’ennemi occupant, elle lui ordonne de jouer le rôle de gardien de l’entité sioniste, exécutant ses ordres criminels.

L’administration américaine a demandé à l’entité barbare d’apporter toute l’aide à l’Autorité palestinienne dans sa tâche honteuse visant à liquider la résistance palestinienne et, en fait, à liquider la cause palestinienne dans son ensemble.

L’Autorité prétend poursuivre ceux qui « ne respectent pas la loi ». De quelle loi parle-t-elle ? Est-ce la loi de l’entité sioniste terroriste ou la loi de l’administration américaine qui parraine ses crimes ? L’Autorité palestinienne n’a-t-elle pas entendu les représentants de nombreux pays et des Nations unies, sans parler des peuples, dénoncer le non-respect par l’entité sioniste de toutes les résolutions et us internationales et des droits de l’homme les plus fondamentaux, ce qui l’a transformée en paria dans le monde entier ?

Ainsi, l’autorité ouvre un autre front contre le peuple palestinien déjà assiégé, qui est soumis à un nettoyage ethnique et dépouillé de son humanité à Gaza par divers moyens barbares, comme l’humanité n’en a jamais connu, sa barbarie ayant atteint son paroxysme, et elle ouvre la porte à des affrontements internes, ce qui aide l’entité barbare dans ses visées expansionnistes.

Nous condamnons fermement les pratiques de l’Autorité et sa complicité déclarée et honteuse avec l’entité terroriste sioniste, par lesquelles elle prouve son abandon, voire son désengagement total, de la cause palestinienne et son retournement contre elle, comme l’a fait le gouvernement français de Vichy avec les nazis en participant à l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nous exigeons de l’Autorité à cesser immédiatement ses dangereuses agressions contre la fière résistance palestinienne à Jénine, Toubass, Naplouse et dans toutes les villes et territoires palestiniens de Cisjordanie et d’El Qods occupée, et nous l’appelons à se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard.

Le peuple palestinien, qui traverse les étapes les plus sombres de l’histoire de sa lutte et de son légitime combat pour la liberté, l’indépendance et l’autodétermination, qui sont des droits reconnus par tous les peuples du monde, a cruellement besoin de l’unité de ses rangs autour de ses droits nationaux historiques qui sont imprescriptibles et inaliénables.

Tout en renouvelant notre soutien inconditionnel à la résistance palestinienne, nous appelons les plus hautes autorités de notre pays, parrains de l’accord de réconciliation nationale inter-palestinienne de 2022, qui a été ratifié par toutes les factions palestiniennes sans exception, à intervenir pour mettre fin à ce crime contre le peuple palestinien martyr, soumis aux formes de génocide les plus horribles, et à cesser tout soutien financier ou politique à l’Autorité palestinienne si elle persiste comme complice de l’entité sioniste dans ses horribles crimes, dans le cadre de la coordination sécuritaire, et pour trouver les voies et moyens pour l’acheminement en urgence de l’aide humanitaire, dont l’aide alimentaire et médicale, les tentes et les vêtements d’hiver pour nos frères épuisés à Gaza, en faisant jouer les relations avec les autorités des pays voisins, comme le font d’autres pays.

La situation ne peut plus tolérer aucun retard. Il s’agit d’une question de survie pour plus de deux millions de Palestiniennes et de Palestiniens à Gaza, qui risquent la mort chaque seconde. Sauvez Gaza ! »

Le secrétariat du bureau politique du Parti des travailleurs d’Algérie

mardi 17 décembre 2024