La famille de Shada Sabbagh raconte les circonstances du meurtre de leur fille sous les balles des services de sécurité de l’Autorité palestinienne, qui continuent d’assiéger le camp depuis vingt-neuf jours, de couper l’eau et l’électricité aux résidents du camp et de poursuivre leur recherche de « terroristes hors-la-loi ».

La route pour se rendre au camp de Jénine est encombrée de checkpoints militaires israéliens, puis à proximité du camp, de checkpoints des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.

Juste avant la rencontre avec la famille de Shada, on pouvait entendre des tirs nourris entre les forces de sécurité et les jeunes de la résistance. Dans le même temps, on apprenait la nouvelle de l’assassinat d’un père et de son fils et de la blessure de sa petite fille par les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.

Un frère de Shada raconte

« Ma sœur, qui avait 21 ans, se dirigeait avec ma mère et les enfants de (…)