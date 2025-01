Présentation par Pierre Compain Peut-être jamais n’aura-t-il été plus utile que maintenant de se remémorer et de s’approprier l’apport théorique de Pierre Lambert

Le militant ouvrier et dirigeant de la IVe Internationale, Pierre Lambert, est décédé le 16 janvier 2008, il y a maintenant 17 ans. Peut-être jamais n’aura-t-il été plus utile que maintenant de se remémorer et de s’approprier son apport théorique. Insistons sur un point d’actualité immédiate : ce qu’écrit Jean-Marc Schiappa (lire ci-dessous) à propos du référendum de 1969. Une chose saute aux yeux : c’est la place et l’attitude des dirigeants syndicaux. Au moment du référendum de 1969, ce n’est rien de dire qu’ils ont fait preuve d’un peu moins d’effroi et de terreur à la perspective d’un possible changement. Un peu plus à l’écoute de leurs bases et de l’état d’esprit du pays, craignant les réactions, ils ont eu du mal à se précipiter pour, comme le disent les secrétaires généraux actuels dans leur déclaration abondamment utilisée par François Bayrou, se porter garants de la « stabilité », selon eux, nécessaire. Alors même qu’un bouleversement politique était l’enjeu, puisque de Gaulle avait clairement indiqué qu’en cas de défaite au référendum, qu’il avait lui-même proposé, il quitterait le pouvoir. Ils ont ainsi évité de s’enfoncer dans de lamentables contorsions pour tenter de légitimer leur position du moment. Lamentable en effet de prétendre avoir obtenu une victoire en changeant le mot « conclave » par le mot « concertation ». Tout comme faire croire qu’il s’agit de « paritarisme » ou de proclamer fièrement « nous y allons, mais nous nous retirerons si nécessaire », ce qui ne change rien au fait d’y aller ! Alors que tout le monde sait, et même par-delà la question cruciale de la réforme des retraites, que l’enjeu, c’est de laisser Macron-Bayrou poursuivre leurs sales besognes. Hollande, avec un art consommé de la trahison, ne s’y trompe pas, lui qui, trahissant une fois de plus les électeurs, fait campagne pour garder à tout prix Macron et autres jusqu’en 2027, avec Le Pen à la rescousse ! Avec les conséquences que l’on sait… Nous reviendrons sur ces questions, et sur beaucoup d’autres, notamment à l’occasion du prochain Cercle d’études Pierre-Lambert (CEPL), qui se tiendra mercredi 12 février prochain, où il sera précisément question de ce qu’est le trotskysme – « lambertisme ». Nous saisirons l’occasion pour rendre hommage au camarade Xavier Mourre dit « Clément », un des plus vieux compagnons de combat de Pierre Lambert, décédé la semaine dernière et pour qui Informations ouvrières rendra un hommage appuyé dans sa prochaine édition.