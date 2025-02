Intelligence artificielle : Trump met 500 milliards sur la table, sommet à l’Elysée

Ce qu'on appelle couramment aujourd'hui IA est une branche de l'informatique fondée en grande partie sur l'utilisation massive de données récoltées par internet dans la multiplicité des « data centers » et traitées par des logiciels « d'auto-apprentissage ». Il s'agit d'une évolution technologique très importante, même si ses concepts théoriques semblent n'être pas complètement maîtrisés.

Ces algorithmes « d'apprentissage » traitent des quantités très importantes de données triées, pour fournir à partir de statistiques issues de ces masses de données, les réponses les plus probables à la question posée (par exemple la compilation de milliers de données sur Louis XIV pour produire une copie acceptable sur le Roi Soleil !). Ils sont fondés sur des avancées scientifiques dans les domaines des probabilités et des « réseaux neuronaux ». Leur utilisation nécessite par définition l'acquisition et le stockage des données, ce qui a été permis par la généralisation de l'Internet et des « clouds ». Mais ils ont besoin de puissances de calcul et de capacité de stockage extrêmement importantes, ce qui implique des investissements colossaux et des dépenses d'énergie énormes.

Parmi les domaines d'application on peut citer :

– évidemment la recherche scientifique ( cf. le dernier prix Nobel de chimie sur l'étude de la structure des protéines en utilisant l'IA), la médecine : aide au diagnostic, analyse de l'imagerie médicale ;

– mais aussi (et surtout ?), l'augmentation et le renforcement quantitatif et qualitatif de processus déjà informatisés, par exemple le suivi des comptes bancaires pour « prédire les signaux faibles menant au surendettement » ou l'instruction des (…)