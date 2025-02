Un humoriste cloué au pilori à cause de sa barbe et de son bonnet !

Le 31 janvier, l’humoriste Merwan Benlazar participe à l’émission de télévision « C à vous » pour la première fois. Il remplace deux autres chroniqueurs habituels.

Son passage d ans l’émission provoque une vague de haine islamophobe sur les réseaux sociaux. Son crime? Son pull, son bonnet, sa barbe. Et le fait d’être arabe.

Quelques jours plus tard, invitée dans l’émission de radio sur Europe 1 du très réac Pascal Praud, l’avocate Laure Fatimi s’indigne en direct de la séquence de l’humoriste: « Pourquoi cette séquence-là est particulièrement choquante? Parce qu’on a franchi une étape et c’est ça qu’il faut dénoncer. » Pascal Praud lui tend alors la perche: « On a franchi une étape non pas tant par ce qui s’est dit mais par la manière dont il est vêtu ce jour-là à l’antenne? ». « Absolument », répond l’avocate toute honte bue. « Parce que le contenu de son sketch, en réalité, c’est pas le sujet ». Prise en flagrant délit de délit de faciès!

Racisme décomplexé

Sur les réseaux sociaux, les haters racistes se déchaînent. La députée macroniste européenne Nathalie Loiseau, ancienne du Gud lorsqu’elle était étudiante, s’indigne sur son compte X: « Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question: pourquoi ? », dans un message surmontant la photo de Merwan Benlazar. Ce à quoi l’humoriste répond sur Instagram en ironisant sur une photo de son bonnet: « De la marque islamiste Zara, fabriqué en République islamique du Portugal. Glaçant. »

Nathalie Loiseau et d’autres, comme Sophia Aram se livrent alors à la chasse aux tweets compromettants sur les réseaux sociaux pour essayer de justifier leur haine. Des réactionnaires de tous poils compilent des messages et se livrent à de grossiers amalgames. De bien belles méthodes…

Maccarthysme sur les chaînes du service public

Et le 5 février, lors d’une séance au Sénat, la ministre de la Culture Rachida Dati annonce que Merwan Benlazar « ne sera plus à l’écran. » On se croirait revenu aux heures sombres du maccarthysme…

Dans un sketch posté sur ses réseaux le week-end dernier, Merwan Benlazar a résumé avec courage et humour: « Pour contextualiser: hier, on lisait mes tweets au Sénat et j’ai été viré de mon poste de chroniqueur à la télévision par Rachida Dati. (…) Je savais que j’allais être viré un jour, mais par une Arabe, c’est chiant! »

L’affaire a soulevé une large indignation, notamment dans le monde de l’humour. Douze humoristes, dont Guillaume Meurice, ont dénoncé sur Mediapart la campagne raciste dont a été victime leur acolyte. Parmi eux, Kheiron: « Avec Merwane, ils ont vu un Arabe, un Arabe de trop pour eux. Ils ont fait leur raid sur lui et demain ils passeront à autre chose et viseront d’autres cibles: au hasard, les étrangers, les migrants ou les musulmans. »

Cette affaire se déroule quinze jours après une autre: celle qui avait vu la mise à pied d’un journaliste pour avoir titré « 200 otages palestiniens libérés » sur un bandeau de Franceinfo. On se souvient que la députée macroniste Caroline Yadan, connue pour son soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahou, était intervenue directement pour demander le renvoi du journaliste. Ce qu’elle avait obtenu en quelques heures…

Décidément, la trumpisation ambiante r uisselle à vitesse grand V dans les antennes du service public où racisme décomplexé, soutien à Israël et instrumentalisation politique font bon ménage et alimentent un climat inquiétant à l’odeur nauséabonde.