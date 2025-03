Espagne : quatre mois après la catastrophe de Valence

Quatre mois après la destruction causée par la Dana à Valence, la boue a disparu des rues, mais les aides sont insuffisantes pour couvrir les dommages et un enchevêtrement bureaucratique empêche qu’elles arrivent avec la rapidité nécessaire pour être efficaces.

Près de cent mille logements ont été endommagés, et plus de 32 000 travailleurs en chômage partiel risquent de voir leur situation se transformer en licenciements massifs. Les administrations se rejettent mutuellement la responsabilité de cette situation sans résoudre quoi que ce soit d’essentiel. Promesses, propagande et mensonges en pagaille. Inaction. Abandon de la population.

Ce qui n’a pas changé, au contraire, ce qui explose, c’est l’indignation et la colère de la population. La demande de comptes pour les morts qui auraient pu être évitées (les manifestants crient « Assassins ! »), pour la (…)