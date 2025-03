La Campagne internationale pour la libération du docteur Hussam Abu Safiya informe

Gheed Kassem, avocate, nous a indiqué : « Le docteur Abu Safiya a été sévèrement battu à 6 reprises par ses geôliers depuis notre dernière visite il y a 10 jours. On lui a cassé quatre côtes et ses yeux présentent des ecchymoses évidentes dues aux coups. »

Gheed Kassem rapporte que malgré ce qu’il subit, le docteur Abu Safiya fait en sorte de conserver son moral. Elle précise : « Il sait qu’il y a une campagne internationale massive à l’extérieur du pays pour le libérer. Il s’inquiète de la reprise de la guerre. Il pose beaucoup de questions sur l’hôpital, sur le personnel de l’hôpital, sur les patients de l’hôpital, sur son fils qui a été tué par l’armée israélienne, et est enterré dans la cour de l’hôpital… Il demande si le corps a été déplacé de hors de l’hôpital, s’il a été déplacé de la tombe vers un cimetière à Gaza. »

Concernant les conditions de détention, Gheed Kassem indique : « Il n’y a presque pas de nourriture pour lui et les détenus, et la salle de bain n’est disponible qu’une heure par semaine et pendant une minute. Il n’y a qu’une serviette pour cinq détenus ».

Elle a ajouté avoir déjà visité 121 anciens détenus gazaouis et explique : « Tous les détenus de Gaza ont été libérés et tous ceux que j’ai rencontré ont dit que les geôliers leur avaient introduit un bâton dans l’anus, et qu’ils avaient été attaqués par des chiens qui leur avaient infligés des morsures sur le corps ».

En ce qui concerne le docteur Abu Safiya, son avocate précise que « son statut juridique est celui de ‘’combattant illégal’’, cela signifie qu’il risque de passer des années en prison sans procès ».

A la fin de cet échange, Gheed Kassem a appelé à l’intensification de la campagne internationale pour la libération du docteur Abu Safiya, ainsi que tous les détenus gazaouis incarcérés sans preuve ni procès.