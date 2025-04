Trompe-l’œil

Décomposition accélérée du système Pierre Valdemienne Les développements de la situation politique connaissent depuis quelques jours une certaine accélération. De prétendus défenseurs de la République tiennent meeting à Paris pour « combattre l’islamisme » : parmi eux, deux ministres – et pas des moindres, deux ministres d’État – ont ouvert et clôturé cette soirée, par des propos plus racistes et réactionnaires les uns que les autres. De prétendus défenseurs de la « lutte contre l’antisémitisme » tiennent une conférence internationale à Jérusalem, à l’initiative du génocidaire en chef, Benyamin Netanyahou, et invitent, pour la France, Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen, tous deux connus pour leur admiration et leur respect pour Jean-Marie Le Pen inculpé à de nombreuses reprises pour antisémitisme. De prétendus défenseurs de « la paix », du gouvernement au Rassemblement national (RN) en passant par le Parti socialiste (PS) et Les Verts, appellent depuis plusieurs semaines à augmenter les budgets de guerre par dizaines de milliards d’euros pour le plus grand profit des entreprises

d’armement. Et maintenant, de prétendus « sauveurs de la démocratie », qui ont depuis toujours prêté allégeance aux institutions de la Ve République et ont refusé de faire tomber le gouvernement antidémocratique de Bayrou lorsqu’ils en avaient l’occasion, appellent aujourd’hui

à se retourner contre une décision de justice dont ils ont revendiqué, hier, l’application envers leurs « adversaires » politiques supposés. La décomposition accélérée du système, la subordination aux institutions réactionnaires de la Ve République, celle du « coup d’État permanent », menace un peu plus l’humanité chaque jour qui passe de sombrer dans le chaos total. Face à cette marche à la barbarie généralisée, le refus de millions, auquel la France insoumise (LFI) offre un solide point d’appui politique, qui tend à se chercher sur le terrain direct de la lutte des classes, non seulement ne recule pas, mais s’approfondit.