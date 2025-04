Paris : large mobilisation unitaire pour sauver l’hôpital Montsouris

L’hôpital Montsouris est un hôpital de droit privé à but non lucratif en secteur 1 (sans dépassement d’honoraire ni avance de frais). Hôpital de pointe dans de nombreuses spécialités, cardiovasculaire, orthopédie, chirurgie des cancers (en lien avec l’Institut Curie, avec 6 000 séances de chimiothérapie par an), maternité (en particulier pour les femmes handicapées, avec 2 800 accouchements par an), psychopathologies chez le jeune adolescent, l’IMM accueille des patients du sud de Paris (13e et 14e), du sud de la région parisienne et de nombreux endroits de province. Du fait d’une dette immobilière, il a été mis en redressement judiciaire début janvier.

7 000 signatures ont été recueillies auprès d’usagers et de personnels pour exiger le maintien de tous les services, de tous les personnels, de toutes les spécialités en secteur 1 avec exigence auprès du ministère de la Santé d’une reprise de la dette et d’un versement d’une subvention d’équilibre.

Appuyée sur ce mandat, la délégation, après le succès d’une réunion unitaire tenue en Mairie du14e le 19 mars, a donc été reçue au ministère de la Santé.

Elle indique dans son compte rendu :

« Elle était composée de Mme Carine Petit, maire du 14e arrondissement de Paris, de M. Rodrigo Arénas, député de la circonscription, de M. Poupin de la CGT IMM, de M. Gautier de l’UL CGT Paris 14e, de Mme Marchand, secrétaire CGT de l’USD santé privée de Paris et de l’APHP CGT, et de M. Vaubaillon, représentant le comité de défense des services publics du 13e.

Elle a brièvement pu rencontrer M. Neuder, le ministre de la santé. (…) Elle a été ensuite longuement reçue par M. Galy, directeur de cabinet, et par trois conseillers, MM Tessier, Penaud et Trelca, ce dernier en charge de l’offre de soin. (…)

La CGT IMM a fait valoir que l’activité avait augmenté de 17 % en 2023, de 5 % en 2024 et que l’excellence médicale n’était pas seulement due au renom justifié de ses médecins mais qu’elle était le produit de l’action concertée d’équipes complètes, soignantes, techniques et administratives.

L’USD CGT Paris a fait valoir l’indispensable complémentarité de l’IMM, structure privée à but non lucratif du type ESPIC, avec l’AP-HP, Mme la maire a mis en exergue la nécessité absolue pour l’État d’agir afin de reconfigurer la charge immobilière au bénéfice de l’établissement, de façon à rétablir les conditions de sa viabilité financière.

M. le député a montré que plusieurs spécificités de l’IMM concernant les droits des femmes, l’IVG, la GPA, le traitement spécifique des grossesses de femmes handicapées, le traitement de l’anorexie, étaient uniques, et que, de ce fait, leur maintien relevait d’une obligation légale, et même pour certains d’une obligation constitutionnelle. Le comité Service public a montré comment la mobilisation récente concernant le centre médical du Moulinet avait abouti à un succès. »

Le ministère ne s’est engagé à rien, renvoyant à la date du 16 mai où le tribunal examinera les différentes propositions qui lui seront parvenues. La délégation a décidé d’intensifier sa mobilisation, notamment en direction du personnel et des communes du sud de la région parisienne.