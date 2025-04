Suède : Un budget complémentaire de 30 milliards d’euros pour la guerre

Avec l’escalade guerrière en Europe, quelle est la situation en Suède ?

Marcus Carlstedt : Le Premier ministre Ulf Kristersson a tenu une conférence de presse le 26 mars pour annoncer un budget complémentaire de 300 milliards de couronnes (soit 30 milliards d’euros, Ndlr), principalement sur base d’emprunts, pour le budget de guerre sur plusieurs années, et pour l’aide militaire à l’Ukraine, qui sera en 2025 de 4 milliards d’euros. Il a annoncé un objectif de 3,5 % du PIB pour la défense.

Historiquement, il y avait une résistance en Suède vis-à-vis de l’Otan et d’une politique pro-guerre, mais les principaux partis se sont servis du commencement de la guerre en Ukraine pour contrer cette résistance et valider l’adhésion à l’Otan. Ensuite ils ont signé le DCA (Defense Corporation Agreement) qui ouvre 17 bases suédoises à l’armée des USA. Actuellement on assiste en Suède à une euphorie dans l’industrie d’armement. Les chiffres d’affaires de Saab AB, BAE Systems Hägglunds, etc., explosent...

Il y a un (…)