Marseille : faire venir les habitants des quartiers dans le cortège LFI pour le 1er Mai

C’est un pas en avant dans une zone de Marseille où la France insoumise a eu de bons résultats électoraux dans quelques quartiers populaires isolés mais où elle n’était pas présente de manière organisée. C’est le fruit d’un patient travail des militants des deux groupes d’action (GA) locaux les plus proches.

Au printemps 2024, lors des européennes, le seul groupe d’action insoumis actif dans le sud de Marseille avait déjà organisé un porte-à-porte géant dans le quartier voisin de la Soude, qui avait donné naissance à un premier nouveau petit groupe d’action.

Un porte-à-porte réussi

Encore plus au sud, à la Cayolle, depuis janvier 2025, cinq porte-à-porte préparatoires ont été organisés avec à chaque fois deux équipes de deux militants des GA les plus proches, dont le nouveau GA de la Soude. Quatre cents affichettes annonçant la venue de Sébastien Delogu et Manuel Bompard ont ensuite été posées dans les dix derniers jours.

Le 4 avril, plus de vingt insoumis de tout Marseille sont venus aider pour réaliser un grand porte-à-porte avec les députés. Plan du quartier et des montées d’immeubles en main, ils ont, pendant une bonne heure, discuté avec les habitants pendant qu’une voiture sono rappelait dans toute la Cayolle le lieu de la rencontre publique prévue ensuite avec les députés.

Un véritable« meeting de rue »

Comme le dit le journal La Provence, c’est finalement un véritable « meeting de rue » qui a suivi ce porte-à-porte.

Après le mot de bienvenue d’une nouvelle militante LFI habitante de la Cayolle, les députés insoumis sont intervenus contre l’abandon que subissent les habitants du quartier, contre l’austérité et les budgets de guerre, contre le racisme et le fascisme nourris par cette Ve République pourrissante.

Manuel Bompard a appelé à participer aux manifestations les dimanches Porte d’Aix contre le génocide en Palestine. Il a aussi lancé un appel pressant à la mobilisation pour un 1er Mai massif, contre la guerre sociale, pour la paix, la retraite à 60 ans et la VIe République.

Pour un 1er Mai le plus massif possible

A l’issue du porte-à-porte et du rassemblement, 125 habitants du quartier ont demandé et reçoivent régulièrement des informations sur les actions des insoumis à la Cayolle et à Marseille.

Cinq jours après la venue des députés, une réunion s’est tenue à la Cayolle avec douze personnes dont neuf nouvelles et nouveaux militants du quartier, pour constituer un groupe d’action local et préparer la manifestation du 1er mai.

Un covoiturage depuis la Cayolle pour la manifestation du 1er Mai au centre-ville de Marseille a été décidé, préparé auprès des amis et voisins avec une fiche d’inscription. Quatre porte-à-porte pour inscrire et une réunion de fabrication de pancartes et banderoles ont aussi été prévus, pour organiser une participation la plus importante possible des habitants du quartier au cortège LFI du 1er Mai.