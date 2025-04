Trotsky : « Nous n’avons jamais mis toutes les guerres sur le même plan »

Un exemple de guerres est devenu de plus en plus courant dans la période de tentative par l’impérialisme américain d’imposer « un nouvel ordre mondial ». Les Etats-Unis (et leurs alliés) représentent la démocratie, le progrès, les Lumières, la laïcité, l’électricité ; les pays à envahir et à dépecer sont, pour leur part, d’affreuses dictatures (ce qui est très souvent le cas), portés par la réaction, l’arriération, la domination cléricale (ô Trump !), l’oppression des femmes et la lueur des bougies. Que ces pays soient, pour l’essentiel, dotés de ressources minières et énergétiques considérables, n’est qu’un pur hasard. On se souvient de l’apostrophe de l’ambassadeur américain au moment de la première guerre contre l’Irak (1991) : « Si le Koweït produisait des carottes, on n’en aurait rien à foutre ».

Parlons de l'Ukraine

Dans les guerres entre les nations opprimées et l’impérialisme, les révolutionnaires ne sont pas neutres. Ils sont du côté des nations opprimées. Sans ambiguïté. Evidemment, les charlatans qui baptisent n’importe quelle armée « impérialisme » et n’importe quel gouvernement fantoche aux ordres de l’Otan (comme Zelensky) « nation opprimée » truquent systématiquement les termes du débat mais, après tout, c’est la raison d’être d’un charlatan que de truquer. Dans le cas de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ce n’est pas cette caractérisation qu’il faut opérer. Zelensky et l’Ukraine ne sont pas une « nation opprimée » mais la pointe avancée de l’Otan et Poutine n’est pas plus un « impérialisme en construction » qu’un « descendant de l’expansionnisme russe ».

Sans alourdir cet article, comment ne pas rappeler les caractéristiques de l’impérialisme données par Lénine : la concentration de la production et du capital, la fusion du capital bancaire et industriel, l'exportation du capital et la formation de monopoles internationaux et comment ne pas voir que si elles s'appliquent aux Etats Unis, elles ne s'appliquent pas à la Russie de Poutine ?

Tous deux, Poutine et Zelensky, sont des maffieux privatisateurs, représentant une oligarchie militariste et dictatoriale, rien d’autre, l’un (…)