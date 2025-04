Espagne : la fédération de l’industrie des Commissions ouvrières dénonce l’augmentation des dépenses militaires

La fédération de l’industrie des Commissions ouvrières, l’une des centrales syndicales de l’État espagnol, tient son congrès à Tolède ces jours-ci. C’est l’une des plus grosses fédérations syndicales d’Espagne. Deux résolutions ont été adoptées très majoritairement ce mercredi 23 avril. L’une en défense du peuple palestinien, l’autre contre l’augmentation des dépenses militaires, en lien avec les exigences de l’OTAN et de l’UE, approuvée et déclinée pour l’Espagne la veille, par le gouvernement de Pedro Sanchez. Après le vote aux Cortès (Parlement) la semaine dernière (voir Informations ouvrières, n° 854) , où la motion présentée par le Bloc nationaliste galicien (BNG) contre l’augmentation des dépenses militaires et l’adhésion à l’OTAN, ne fut repoussée que par l’alliance du PSOE et deux partis franquistes, PP et VOX, ce vote du congrès de la fédération de l’industrie des Commissions ouvrières ouvre une nouvelle étape dans le combat contre la guerre et contre les mesures contre la population qui vont avec.

Résolution du congrès de la fédération de l’industrie des Commissions ouvrières (CCOO)

Tolède, 22-24 avril 2025

Pour la paix, non à la guerre, ne permettons pas l’augmentation brutale des dépenses militaires au détriment et à la réduction des services publics et des budgets sociaux.

2 %, 3 % ou 5 % du PIB pour les dépenses militaires ? Nous en avons besoin pour la santé, l’éducation, les retraites, le logement, les infrastructures et les budgets publics !

Hier, le Premier ministre a annoncé que le Conseil des ministres augmentera les dépenses militaires de 10,471 milliards d’euros supplémentaires pour les porter à 33,123 milliards d’euros, passant de 1,4 % du PIB en 2024 pour atteindre l’objectif de 2 % exigé par l’Otan en 2025, qui devait auparavant être atteint en quatre ans, en 2029.

La Commission européenne a déjà proposé aux gouvernements d’allouer jusqu’à 800 milliards d’euros à l’augmentation des dépenses militaires et au renforcement de la politique de guerre.

Lors du sommet de l’Otan qui se tiendra à La Haye en juin, les demandes de nouvelles augmentations des dépenses militaires et d’une plus grande implication dans la guerre seront discutées. Le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, a déclaré que chaque pays devait s’engager à augmenter les dépenses militaires bien au-delà de 3 % du PIB.

Pour ce faire, il estime que les gouvernements européens doivent prendre des « décisions difficiles » et précise d’où peut provenir l’argent : « Les pays européens consacrent en moyenne jusqu’à un quart de leurs revenus aux pensions, à la santé et aux systèmes de sécurité sociale, et nous n’avons besoin que d’une petite fraction de cet argent pour renforcer notre défense ».

Le président américain demande aux pays européens de porter leurs dépenses militaires à 5 % de leur PIB. Aucun gouvernement européen ne s’est opposé à la demande de M. Trump, bien que les États-Unis eux-mêmes ne dépensent « que » 3,5 %.

En plus de pousser à une augmentation de 2 % du PIB, visent-ils maintenant une augmentation de 3 % ou de 5 % ? En Espagne, 3 % du PIB signifierait 48 milliards de dépenses militaires, 5 % du PIB les porteraient à 80 milliards… Les augmentations des dépenses militaires exigées par l’Otan et Trump signifient une ponction inacceptable sur les comptes publics, soit directement dans les coupes sociales actuelles et/ou en assumant une augmentation de la dette et des paiements d’intérêts plus élevés, et donc des coupes futures.

Nous avons besoin de cet argent, de ces milliards d’euros, pour renforcer les secteurs sociaux, les services publics et l’industrie de notre pays. Les soins de santé publique ne se remettent pas des coupes claires, il y a plus d’un million de patients sur les listes d’attente et les soins primaires sont en train d’être démantelés.

L’enseignement public est gravement endommagé. Plus de 100 000 étudiants n’ont plus de place dans les établissements publics de formation professionnelle. Un demandeur de prestations de dépendance sur cinq inscrits sur les listes d’attente est décédé avant d’avoir pu recevoir son allocation. Les investissements dans les infrastructures sont insuffisants. La reconstruction de Valence à la suite de la tempête Dana est estimée à 24 milliards d’euros.

Nous appelons toutes les organisations sociales, syndicats, partis, plateformes, à organiser des mobilisations pour exprimer notre refus de l’augmentation des dépenses militaires au détriment des dépenses sociales et des services publics dans notre pays et en Europe. Pour la paix, nous devons nous mobiliser à nouveau contre la guerre et les déploiements de troupes, et que personne ne décide pour nous, la majorité laborieuse du pays.

Adopté par 141 voix pour, 28 contre et 34 abstentions

Résolution sur la Palestine

Depuis le 7 octobre 2023, en réponse à l’attaque des miliciens du Hamas et d’autres organisations, dont nous déplorons les victimes, et pendant plus de 15 mois, l’armée israélienne a maintenu des attaques et des bombardements systématiques et constants contre la population de Gaza, faisant des dizaines de milliers de victimes (les chiffres des victimes vérifiées sont supérieurs à 45 000, les chiffres réels sont sans doute supérieurs à 100 000). La grande majorité d’entre elles sont des civils non armés, des femmes et des enfants.

Quatre-vingts pour cent des habitations de Gaza ont été détruites, de même que les hôpitaux, les centres de santé, les écoles et les abris. Les travailleurs de la santé, les journalistes et les travailleurs humanitaires ont été les principales cibles des attaques israéliennes.

La Cour pénale internationale des Nations unies a lancé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Une trêve a été signée et rompue par le gouvernement Netanyahou. L’armée israélienne a continué à intervenir et à bombarder la Cisjordanie occupée, limitant l’entrée de nourriture et de matériel à Gaza.

Nous exigeons un cessez-le-feu ferme et définitif dans toute la Palestine, et la fin de toutes les actions de nettoyage ethnique. Nous rejetons les propositions du président américain Donald Trump de déplacer 1,5 million de Palestiniens de Gaza vers l’Égypte et la Jordanie, ce qui constituerait un véritable nettoyage ethnique.

Face à cette situation, conscient que ce génocide ne pourrait être perpétré sans la passivité et la complicité du gouvernement américain et des principaux gouvernements européens, et respectant les traditions de solidarité du mouvement syndical, le congrès de la fédération de l’industrie des Commissions ouvrières (CCOO) de la région de Madrid s’est réuni le 25 mars 2025, en affirmant :

Nous confirmons l’existence d’un véritable génocide perpétré par l’État d’Israël contre la population palestinienne de Gaza. Nous demandons au gouvernement espagnol de rompre toutes les relations économiques, commerciales, militaires, sportives et diplomatiques avec l’État d’Israël. Nous nous joignons à la demande de libération immédiate du Dr Abu Safiya, directeur du dernier hôpital ouvert dans le nord de Gaza, arrêté par l’armée israélienne le 27 décembre, lors de l’expulsion de l’hôpital, et qui depuis lors est détenu à l’isolement et n’a pas accès à un avocat. Nous invitons l’ensemble du mouvement syndical et des organisations sociales et démocratiques à organiser conjointement une journée d’action pour la paix et contre le génocide, comprenant des événements dans les locaux syndicaux, ainsi que des activités sur les lieux de travail et des actions dans les rues.

Adopté avec 229 voix pour, 1 contre et 13 abstentions