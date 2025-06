Les chauffeurs de taxi : « Maintenant, c’est à Macron d’assumer ! »

« Les revendications des chauffeurs de taxis rejoignent les nôtres » Communiqué de l’union départementale FO des Hauts-de-Seine (25 mai) « Depuis lundi 19 mai, des centaines de taxis bloquent le boulevard Raspail à Paris, pour exiger entre autres le retrait de la nouvelle convention de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), qui doit entrer en vigueur le 1er octobre et qui revoit en forte baisse leurs prestations tarifaires relatives au transport sanitaire (transport de patients). 40000 taxis sont à l’heure actuelle conventionnés et véhiculent chaque année pas loin de 3 millions de patients. Cette nouvelle convention a été mise en place, comme l’a rappelé le directeur général de la Cnam, Thomas Fatôme lui-même, dans Le Parisien (23 mai), pour réaliser des économies sur le transport sanitaire inscrites dans la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2025 : pas moins de 300 millions d’euros à l’horizon 2028 ! Cette décision est parfaitement inacceptable et révèle le cynisme des pouvoirs publics en la matière. Il faut rappeler que c’est le gouvernement Hollande-Valls par la loi Touraine dite « de modernisation du système de santé » du 26 janvier 2016, qui a donné un coup d’accélérateur à ce qu’ils appellent le « virage ambulatoire » destiné à réduire considérablement les hospitalisations – notamment de nuit – et raccourcir les séjours hospitaliers. C’est en vertu de ce « virage ambulatoire » que, depuis fin 2013, les gouvernements successifs se sont évertués à fermer 43 500 lits d’hospitalisation complète, soit une diminution de l’offre de 10,5 % (Drees, octobre 2024). Cette politique qui vise à généraliser les soins ambulatoires, et qui accélère les fermetures de lits d’hospitalisation complète, a eu notamment pour effet d’augmenter les dépenses liées au transport sanitaire : qui peut donc s’étonner que les dépenses liées aux taxis aient augmenté de 45 % en cinq ans ? Et aujourd’hui, les mêmes qui ont utilisé hier le « virage ambulatoire » pour fermer des lits et faire des économies sur le dos de la santé des travailleurs se retournent dorénavant vers les taxis pour leur dire : « Vous aussi, désormais, vous nous coûtez trop cher ! ». Tout cela sur notre dos, sur le dos des malades, qui vont voir leurs conditions de prise en charge se dégrader. Pendant ce temps-là, les patrons continuent de ne pas payer leurs cotisations sociales à la Sécu : en 2023, 75 milliards d’euros « manquent » au financement de la Sécurité sociale du fait des exonérations patronales. C’est vingt-cinq fois le montant total des dépenses liées aux taxis en 2024 (3,1 milliards d’euros). C’est l’équivalent de 2,7 points de produit intérieur brut (PIB). Dans ces conditions, nous soutenons les revendications des taxis, à commencer par leur exigence de retrait de la nouvelle convention avec la Cnam qui leur ferait perdre plus de 40 % de leurs revenus. Nous appelons à manifester par toutes les formes que les structures jugeront nécessaires notre soutien à la grève des taxis, en allant à leur rencontre dans les blocages qui sont organisés à Paris, boulevard Raspail, et en région parisienne. Soutien aux revendications des taxis ! Soutien à la grève des taxis ! »