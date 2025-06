Los Angeles : un témoignage au cœur des manifestations contre l’arrestation des travailleurs immigrés

Los Angeles a récemment été le théâtre de manifestations massives contre l’agence fédérale ICE (Immigration and Customs Enforcement). Qu’est-ce que les manifestants reprochent à l’ICE, et que revendiquent-ils ?

Frances Gill : L’ICE a intensifié ses descentes à Los Angeles depuis vendredi dernier (6 juin, Ndlr). Depuis le début de l’administration Trump, à Los Angeles, la peur règne devant l’augmentation des détentions et des expulsions d’immigrants. Los Angeles est une ville majoritairement composée de personnes racisées, avec un fort pourcentage d’immigrants venus du Mexique et d’Amérique centrale. C’est véritablement une ville d’immigrants. C’est aussi une ville sanctuaire, dans le sens où notre conseil municipal, notre gouvernement local et celui du comté ont mis en place des politiques indiquant que nous ne coopérerons pas avec l’ICE, et que nous ne leur permettrons pas d’agir autant que possible dans la ville. Nous ne voulons pas que ces agents fédéraux viennent enlever, en toute impunité, nos voisins, les membres de la communauté, nos collègues.

Depuis vendredi, l’ICE mène des descentes de plus en plus agressives à Los Angeles, principalement dans des entreprises comme des stations de lavage automobile. Ils ciblent les lieux de travail où ils pensent que les employés sont des immigrés ou des travailleurs journaliers. Cela a commencé vendredi dernier et continue. Ils annoncent 30 jours de descentes comme cela.

À ma connaissance, plus de 100 personnes ont déjà été arrêtées, et ils comptent clairement en arrêter et expulser encore davantage. Le mouvement de protestation exige le départ d’ICE de Los Angeles. Nous voulons qu’ils cessent de détenir et d’expulser nos voisins et nos proches. Nous exigeons la fin de cette violence croissante de la part du gouvernement fédéral.

L’ICE n’était pas présente à Los Angeles avant vendredi ?

Il y avait des activités sporadiques de l’ICE à Los Angeles auparavant, et cela augmentait depuis le début du mandat de Trump. Mais vendredi, ils ont envoyé un grand nombre d’agents supplémentaires, et ils ont mené des descentes très agressives et visibles dans plusieurs entreprises de la ville. Ils sont passés à la vitesse supérieure.

Que se passe-t-il quand l'ICE arrête des gens ? Que deviennent leurs enfants et leur famille ?

Honnêtement, je ne pense pas que le gouvernement fédéral (…)