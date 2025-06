Cisjordanie : reportage de nos correspondants dans le nord de la Palestine

Nous avons organisé une visite sur le terrain auprès des réfugiés palestiniens du camp de Jénine après leur expulsion du camp : ce qui ressort, c’est une grande colère contre l’Autorité palestinienne et une détermination à résister à l’occupation jusqu’au retour.

Depuis janvier dernier, l’armée israélienne a lancé une vaste opération militaire baptisée « Mur de fer », visant à expulser les réfugiés palestiniens des camps du nord de la Cisjordanie, en particulier du camp de Jénine, le plus pauvre des camps de réfugiés palestiniens et celui où les revenus sont globalement les plus faibles.

Dans l’histoire de la résistance à l’occupation, ce camp a été le plus engagé contre l’emprise coloniale israélienne. Il est soumis depuis des années à des attaques et à des opérations militaires continues de l’armée israélienne sous prétexte d’éliminer les « poches de résistance militaire » dans le camp.

La dernière opération militaire israélienne, menées par des bulldozers détruisant aussi bien les logements que les infrastructures techniques, le réseau d’eau, les centres de santé, les boutiques d’alimentation, a entraîné le déplacement de 18 000 réfugiés palestiniens du camp, qui (…)