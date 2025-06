« On en parle, du nombre de rêves que peut briser Parcoursup ? » (un lycéen)

La plateforme Parcoursup, instaurée en 2018 sous la présidence d’Emmanuel Macron, prétendait instaurer une procédure « simple, juste et transparente » pour accéder à l’enseignement supérieur. Mais en réalité, elle incarne l’un des outils les plus brutaux de sélection sociale mis en place ces dernières années.

Chaque année, les chiffres sont implacables. Et les témoignages qui affluent sur les réseaux sociaux après les premières réponses de la plateforme sont autant de cris de désespoir que d’actes d’accusation. Sur X et TikTok, des lycéens racontent leur frustration : « J’ai été refusé à mon choix que je voulais, je suis dégoûté » ; « J’ai une chance même si elle est petite ? Je n’ai été accepté nulle part, qu’en attente partout, et je voulais vraiment ce BUT informatique… » ; « 16 de moyenne (…)