Au moment où Macron déclenche le plan rouge canicule : 100 milliards pour la guerre…

Lors du sommet de l’Otan qui s’est tenu à La Haye les 24 et 25 juin derniers, les États membres ont donc décidé d’investir 5 % de leur produit intérieur brut (PIB) en 2035 pour la défense et la sécurité. Donald Trump a salué un sommet « fantastique », « une grande victoire » ! Et pour cause : c’est précisément l’engagement voulu par le président américain. Pour la France, cela signifierait un budget militaire à plus de 100 milliards ! Cette décision a été prise en deux jours. C’était il y a sept jours.

Depuis, une canicule s’installe dans le pays. Le plan vigilance « orange », qui concerne 84 départements, puis le plan vigilance « rouge », pour 16 d’entre eux, ont été activés. Ces différents plans visent à déclencher une série de mesures, qui permettent notamment de restreindre la circulation ou de fermer des écoles. Pour le reste : « rester au frais », « boire de l’eau » ou encore « fermer les volets » (source : sante.gouv.fr)… Le Premier ministre propose, en point presse depuis la cellule de gestion de crise interministérielle « des sachets qui permettent, mis dans le congélateur, de rafraîchir le ventilateur pendant un certain temps »…

100 milliards pour la guerre, mais contre la canicule, « buvez de l’eau ! »

Sur BFMTV (1er juillet), un infirmier de Nice déclare : « Je suis malheureusement certain qu’il va y avoir beaucoup de gens qui vont partir, qui vont décéder, parce qu’ils n’ont pas la clim, tous n’ont pas quelqu’un qui vient leur donner à boire correctement, et de ce fait, il y aura beaucoup de personnes âgées, même plus jeunes, qui n’auront pas la sensation de soif et qui vont décéder de ce fait. ». Interrogé par Apolline de Malherbe sur ce témoignage, le ministre Neuder appelle comme réponse à « la vigilance citoyenne dans son village, dans son quartier ». Un numéro vert a été mis en place… Le même jour, on apprend qu’un ouvrier de 35 ans, salarié d’une entreprise de travaux publics, a fait un malaise mortel dans la nuit de lundi à mardi après une journée de travail.

Selon le président du Samu de Paris, cet ensemble de mesures vise à un objectif : « empêcher l’afflux de patients aux urgences. » (idem). Au même moment, le même ministre, avec la ministre Vautrin, déclare : « Les hôpitaux sont prêts ». François Bayrou affirme le 1er juillet qu’« on ne constate qu’une très légère augmentation des urgences ». Lundi 30 juin, le Samu lui-même dénombrait pourtant 20 % d’appels supplémentaires.

Dorénavant, des canicules, il y en a tous les ans ; de 2007 à 2021, il y a eu 113 jours de canicule recensés en France (source : Statista), soit en moyenne 7,5 jours par an. En 2022, l’année la plus mortelle depuis les 15 000 morts en 2003, il y a eu officiellement 2 051 décès liés aux canicules. Personne ne peut donc ignorer que ces vagues de chaleur tuent.

Doter les écoles, les hôpitaux, ce ne serait pas possible ?

Et pourtant, à entendre les membres du gouvernement, doter les hôpitaux, les écoles, les administrations, du matériel nécessaire pour faire face à ces épisodes caniculaires semble une tâche insurmontable ; non, ce ne serait pas possible. D’ailleurs, comme ce n’est pas possible, eh bien, l’État ferme les écoles, restreint la circulation… Bref, comme au temps du Covid, l’État nous dit de rester chez soi pour ne pas encombrer les services d’urgence. Services d’urgence, qui ferment à tour de bras. Celui qui, dans la continuité de ses prédécesseurs, continue de fermer ces services d’urgence, le ministre Neuder, le reconnaît lui-même devant les députés : « Il y a un problème avec les services d’urgence » (1er juillet).

Et pourtant, mardi 1er juillet, jour du déclenchement du plan « rouge », le journal patronal l’Opinion dévoile les pistes du gouvernement pour le budget 2026 : « Du côté de l’État, le régime minceur s’annonce drastique. À écouter Bercy, seul le budget de la défense (…) profiterait d’une exemption (…). “Les ministres doivent présenter une copie conforme à la trajectoire de 4,6 % de déficit. Pour être concret, cela veut dire des budgets en baisse”, insiste-t-on de bonne source au ministère de l’Économie. ».

Des budgets en baisse pour l’école, pour la santé… et des budgets en hausse pour la défense.

Contre les effets de la canicule comme sur le reste, ce n’est pas que les gouvernements ne peuvent pas ; c’est bien qu’ils ne veulent pas. Ils font des choix. Ils font le choix de satisfaire les intérêts du capital contre les intérêts des travailleurs et de la population. Comme le dit Christophe Prudhomme, ils font le choix des « dépenses militaires au détriment des dépenses sociales ». Ils soutiennent la guerre, laissent faire le génocide à Gaza, financent les marchands de canons.

Pour défendre le maintien du système capitaliste, ils nous emmènent au pire

C’est contre les conséquences de cette politique que partout, se dresse sous mille et une formes, par des pétitions, des blocages, des grèves, le refus de cette politique, appliquée par un gouvernement rejeté par 80 % de la population.

C’est contre cette politique qu’à l’échelle européenne, des centaines de personnalités, de députés, de responsables syndicaux, ont signé un appel contre la guerre, contre les budgets de guerre, contre l’union nationale pour la guerre. Et qu’un meeting international contre la guerre s’organise à Paris le 5 octobre prochain. Pour s’organiser pour les arrêter.