A New York, le candidat Zohran Mamdani en tête

Présentation : Les élections municipales de New York, 8,5 millions d’habitants, auront lieu en novembre prochain. Le Parti démocrate est très majoritaire dans cette ville, et ses primaires sont déterminantes dans le résultat de l’élection. Le maire actuel, Eric Adams, a renoncé à se présenter à ces primaires et fait le choix de concourir comme indépendant; Andrew Cuomo, ancien gouverneur de cet État, a pris la place de candidat officiel, soutenu par l’appareil démocrate. Mais à la surprise générale, le résultat de ces primaires, le 25 juin, a largement désigné Zohran Mamdani, un jeune militant de DSA qui a mené une campagne de terrain, contre le coût de la vie à New York. Il a recueilli 43,5 % des premiers choix, tandis que Cuomo en recueillait 36,4 % (le système électoral consiste à classer les candidats, un report des voix des candidats battus ayant lieu au cours de tours successifs qui sont en cours, mais qui ne laissent aucun doute sur le résultat que Cuomo a reconnu).

Interview de Zohran Mamdami à la chaîne américaine MSNBC, à l'issue de sa victoire aux élections primaires de New York Je pense que vous avez reçu énormément de soutien. À mesure que vous digérez [votre victoire], qu’est-ce que j’ai manqué ? Vous avez bien résumé comment on en est arrivés là. J’ajouterais que nous avons construit une équipe de bénévoles – de plus de 50 000 personnes à ce jour. Ce sont des New-Yorkais pour qui la démocratie avait commencé à (…)