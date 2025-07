Togo : la police abat sept manifestants

Dénonciations et condamnations unanimes, au Togo, des organisations politiques, associations de défense des droits, conférence des évêques, etc. de la violente répression par les forces de l’ordre et les milices liées au pouvoir, des manifestations déclenchées contre le gouvernement au début du mois (voir Informations ouvrières n° 863) et qui se sont poursuivies, du 26 au 28 juin derniers, à Lomé.

Le bilan des victimes atteste de l’extrême brutalité de la répression : 7 morts dénombrés, dont des corps retrouvés dans la lagune, des centaines de blessés dont des cas graves et des arrestations, des perquisitions « sauvages » de domiciles, des enlèvements, des disparus…

Le gouvernement nie les violences exercées sur les populations et qualifie de « dérapage » le message de Jean-Luc Mélenchon exprimant le 30 juin sa solidarité avec le peuple togolais « qui veut la démocratie, la liberté et la fin de la dictature ». Les médias nationaux criminalisent les manifestants, RFI et France 24 sont interdits pour trois mois depuis le 16 juin par la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC)…

« Face à la situation politique délétère », et rappelant le lourd bilan des victimes de la répression d’État, « le groupe des blogueurs et des artistes », lié aux responsables du déclenchement de la mobilisation actuelle de la jeunesse, lance un « appel solennel » à « toutes les forces vives de la nation », pour une mobilisation générale exigeant, en descendant pacifiquement dans la rue, « le départ immédiat de ce régime et l’avènement de l’alternance démocratique réelle, et tant voulue, au Togo. »

Le « coup d’État constitutionnel », perpétré à la fin du premier trimestre de l’année dernière et instaurant un changement de régime dont le mobile est la consolidation pour une durée illimitée du pouvoir transmis du père au fils Gnassingbé, ce coup de force du parti-État Unir, ne passe décidément pas au Togo : c’est la fin de ce pouvoir dynastique qu’exige l’opinion largement majoritaire au sein du peuple, au sein des organisations politiques et associatives, au sein d’un peuple enfin, qui, en 1992, s’est prononcé à plus de 97 pour cent par référendum, pour la Constitution de la IVe République.

Un bouleversement sociopolitique se prépare au Togo dans les prochaines périodes : la révolte de la jeunesse n’est que l’amorce de l’immense mouvement du peuple pour mettre fin à six décennies bientôt de gabegie, de corruption généralisée et de gouvernements qui, par une soumission aux diktats des institutions économiques et financières de l’impérialisme, ont, avec constance, appliqué des mesures antisociales régressives, entraînant la détérioration du tissu économique national, le chômage, la généralisation de la pauvreté et l’injustice sociale… Sur tous les plans, politique, économique, environnemental, culturel, entre le peuple et les institutions qui prétendent encore le gouverner, le divorce est consommé.

Témoignage d’un syndicaliste « Ce qui révolte les jeunes de manière absolue : depuis 60 ans rien n’a changé. Avec le père (du président actuel) puis avec le fils. Nous n’avons aucune visibilité sur cet avenir. C’est pour ça que nous disons : qu’ils s’en aillent ! Il n’y a pas d’emploi. Les gens vont chercher du riz avarié dans des dépotoirs. Les salaires sont dérisoires. La hausse du smic provoque un tassement des salaires qui étaient au-dessus. Les pensions n’augmentent pas. Il y a un silence radio des organisations syndicales. Sauf un syndicat de la santé qui a menacé de faire grève pour le libération d un infirmier, arrêté devant son hôpital. Il a été libéré tout de suite ! Nous sommes en train de discuter. Il faut mettre en jeu la solidarité syndicale ou se conformer à notre règlement. Ici, six centrales sur les sept sont regroupées en collectif et avant toute intervention syndicale, il faut une discussion préalable avec toutes pour qu’elles disent si ça leur agrée ou non. Tout ça favorise évidemment le dilatoire… La révision scélérate et liberticide du Code du travail s’explique aujourd’hui, entre autres comme une préparation du passage en force que sont la révision constitutionnelle et la proclamation de la “Ve République”. C’était pour rogner les ailes aux syndicats à l’instar des organisations démocratiques. Mais on va continuer la discussion pour y aller, dans le sens de la démocratie. »