Serbie : « L’Europe est aujourd’hui dans un état d’avant-guerre »

Le 28 juin, les étudiants ont conduit une manifestation puissante de 140 000 personnes à Belgrade exigeant que le président Vucic convoque des élections, et que le pouvoir retire de Belgrade le campement de faux étudiants dits non-grévistes. Les étudiants en appellent constamment aux travailleurs pour marcher « épaule contre épaule » , et à la population pour qu’elle constitue ses « assemblées » (zbor). Le gouvernement privatiseur de Vucic craint cette jonction car il n’a cessé de démanteler les conquêtes sociales, en particulier le Code du travail, pour aller dans le sens de l’Union européenne et des multinationales. Aussi Vucic, depuis le 28 juin a-t-il durci la répression et les arrestations.

Tout en cherchant à éviter une escalade physique avec le pouvoir, les étudiants et leurs soutiens dans la population laborieuse ont monté des barrages sur différents axes. à Uzice, dans la province de Zlatibor (Sud-Ouest du pays), le 13 juillet, 50 000 ont manifesté contre neuf arrestations arbitraires, puis ont monté des barrages et ont proclamé (…)