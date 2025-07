Syrie : Trump et Netanyahou à la manœuvre

Des hommes armés, membres de milices liées au régime syrien ont attaqué un convoi alimentaire conduit par des Druzes sur la route Damas-Soueïda .

Cet incident a déclenché une série d’opérations de représailles entre les Bédouins et les Druzes, qui ont rapidement dégénéré. Selon le Centre syrien des droits de l’homme on compte près de 1 200 victimes de tous bords dont plusieurs centaines de civils. Le dimanche 13 juillet, sous le prétexte de protéger le territoire druze contre des groupes djihadistes locaux, la « milice Hijri », faction armée druze active à Soueïda, réputée pour être soutenue et armée par Israël, a attaqué des tribus bédouines de la région, qui en retour ont elles-mêmes mené des attaques contre les Druzes.

Damas bombardé

L’armée syrienne, qui s’est engagée pour s’interposer, a été bombardée par l’aviation israélienne, qui (…)