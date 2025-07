Chili, 11 septembre 1973 : le coup d’État de Pinochet

Collaboration ou rupture avec la bourgeoisie

Écoutez camarades ce que dit Le Monde du 18 septembre 1973 : “Les démocrates-chrétiens du Chili commencent à protester contre les méthodes brutales employées par les militaires.”

Camarades, ces démocrates-chrétiens, qui sont-ils ? L’ancien candidat à la présidence de la République, M. Radomiro Tomic, a voté avec le Parti démocrate-chrétien de M. Frei l’inconstitutionnalité du gouvernement Allende (ne l’oublions pas ! c’est ce vote que mettent à profit Pinochet et ses complices pour prétendre à la “légalité” du coup d’État)… (…).

Au Nouvel Observateur (…), le 13 mars 1973, un certain Laffonques écrit : “L’Unité populaire sort ragaillardie des élections du 4 mars. Les tenants de la droite n’ont décidément pas de chance. La question essentielle aujourd’hui est donc, pour l’Unité populaire, de réussir enfin à se mettre d’accord sur une ligne politique de combat et de s’y tenir, en donnant de plus en plus concrètement « le pouvoir aux travailleurs », tout en esquivant, grâce aux vertus du système présidentiel, les crocs-en-jambe d’un Parlement encore hostile à 54,7 %. Cette fois, c’est possible – d’autant que le courant « péruvien » qui anime les secteurs progressistes de l’armée chilienne ne s’y opposera pas !”

Gardez-nous de nos amis !

Ce même monsieur Laffonques, le 9 juillet 1973, après l’échec de la première tentative de putsch du 29 juin, écrit : “Pourquoi a-t-elle échoué ? L’armée chilienne constitutionnelle a soutenu Allende.”

Tous, tous, à l’échelle internationale, ont ligué leurs forces pour endormir le prolétariat chilien, pour lui interdire de comprendre que l’armée “constitutionnelle” était l’armée de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers. (…)

Toujours rassuré, alors qu’il ne fallait pas être grand clerc pour savoir que, depuis des mois et des mois et nous l’expliquions – dans Informations ouvrières et dans La Vérité – le coup d’État se préparait. Il ne fallait pas être grand clerc – il fallait simplement ne pas être partisan d’une politique de collaboration de classes – pour refuser de croire ces contes à dormir debout.

Mais voici venu et passé le 11 septembre, Le Nouvel Observateur écrit le 17 : “En même temps, l’action violemment répressive des forces armées contre le peuple, la classe ouvrière et les partis de gauche a commencé au début du mois d’août par une perquisition extrêmement brutale des militaires dans une usine de Punta Arenas, qui avait fait un mort et plusieurs blessés. Les militaires utilisaient les prérogatives que leur donnait une « loi de contrôle des armes » votée en octobre 1972, et à laquelle l’exécutif ne s’était pas opposé.”

Ainsi, l’armée n’était pas si “progressiste” et constitutionnelle que le prétendait le dénommé Laffonques les 13 mars et 9 juillet 1973 !

Comment gagner ?

Ainsi, selon Le Nouvel Observateur, Allende avait toutes les cartes entre les mains.

Vous voyez ce qu’il en a fait. En octobre 1972, il a accepté une loi dite “de contrôle des armes” qui légalisait les exactions anti-ouvrières de l’armée “constitutionnelle” et “progressiste”, préparant ainsi le coup d’État du 11 septembre. Il ne s’est pas opposé à cette loi et on a expliqué depuis octobre 1972 jusqu’au 9 juillet 1973 et jusqu’au 11 septembre 1973 qu’Allende tenait le bon bout. Il aurait pu gagner. Oui, Allende aurait pu gagner, mais pour prétendre gagner, il aurait fallu qu’il s’appuie sur les masses pour s’opposer à cette loi réactionnaire qui permettait aux fascistes de l’armée de métier d’entrer dans les usines, de désarmer les ouvriers, d’organiser des attentats contre les travailleurs, il aurait fallu que les dirigeants du PC et du PS rompent avec les partis bourgeois, avec la Constitution bourgeoise, avec le régime de la propriété privée des moyens de production, dont l’armée et la police assurent la défense.

Le Nouvel Observateur poursuit : “L’affaire de Punta Arenas a servi de banc d’essai et de prototype à plus de cent interventions de ce genre au cours du mois écoulé. Et au cours de l’une des dernières, lancée quelques jours avant le coup d’État contre la Sumar, entreprise dominée par les socialistes de gauche, la troupe a dû reculer devant le feu des groupes d’autodéfense, la mobilisation des « cordons industriels ».”

C’est clair. Pendant des mois et des mois, ces gens ont soutenu la politique du gouvernement, non seulement ils l’ont appuyé, mais ils l’ont même poussé à droite. Systématiquement, ils ont caché la vérité aux travailleurs français. Ils leur ont menti (…).