600 000 manifestants à Londres pour la Palestine

(Rappelons que Stop the War a coorganisé la conférence et le meeting contre la guerre du 4 et du 5 octobre à Paris. Zarah Sultana y a participé, et Jeremy Corbyn, qui ne pouvait y être présent, avait appelé à son organisation dans une conférence de presse en septembre.)

« Nous n’arrêterons pas notre solidarité tant que la Palestine ne sera pas libre »

Lindsey German, responsable de la coalition Stop the War

« Il y a tellement de monde ici aujourd’hui. Il y a des centaines de milliers de personnes à cette manifestation. Le mois dernier, Tommy Robinson s’est vanté d’avoir organisé une grande manifestation ici à Londres. Eh bien ! Voici à quoi ressemble une vraie grande manifestation.

Et contrairement à sa marche, ceci n’est pas une marche de haine. C’est une marche de solidarité, une marche d’amour pour nos semblables. Et nous devons rester forts et unis.

Nous avons tous été bouleversés en voyant les Palestiniens retourner hier à ce qu’il reste de leurs maisons à Gaza City. C’est remarquable à voir. Cela a été rendu possible par la résilience du peuple palestinien, mais aussi grâce au mouvement de solidarité internationale, qui a fait tant pour porter leur souffrance à la connaissance du monde et pour défier chaque gouvernement qui soutient Israël, pour exiger l’arrêt des livraisons d’armes et la fin de l’impunité d’Israël.

Alors, nous pouvons être fiers aujourd’hui, car nous (…)