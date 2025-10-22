États-Unis : sept millions de manifestants contre Trump

Sept millions d’Américains sont descendus dans les rues pour participer à l’une des 2700 manifestations contre la politique de Donald Trump organisées à l’occasion du deuxième No Kings Day (journée « pas de roi », organisée samedi 18 octobre).

  • Actualité internationale, Etats-Unis
À Portland, Chicago, etc. lors de la deuxième journée de manifestations contre la politique de Trump (photos AFP)
Par Devan Sohier
Publié le 22 octobre 2025
Temps de lecture : 3 minutes

C’est au moins un million de plus que lors de la première édition, en juin dernier.

Appelés par une large coalition d’associations, de syndicats, d’organisations politiques, les slogans entendus condamnaient les descentes de la police de l’immigration, l’appel à la Garde nationale dans les grandes villes américaines, les licenciements de fonctionnaires à l’occasion du shutdown, les attaques contre les dispositifs de protection sociale, la politique fiscale favorable aux plus riches, la politique de guerre contre le Venezuela, le plan Trump pour Gaza…

Ces manifestations massives dans les grandes villes, mais qui ont aussi eu lieu dans des bourgades rurales généralement très favorables à Trump, sont cependant le symptôme d’une situation très différente de celles que connaissent de nombreux pays européens. Le taux d’approbation de Trump, neuf (…)

