Pérou : Lima et les régions ont crié « Dehors Jeri ! »

La manœuvre politique de la coalition mafieuse majoritaire du Congrès, qui a évincé Dina Boluarte de la présidence pour la remplacer par José Jeri, du parti Somos Peru, n’a pas réussi à contenir la tourmente politique dans tout le pays. Jeri et son cabinet ont été rejetés massivement par des milliers de jeunes et d’organisations populaires qui se sont unifiées lors de la journée nationale de lutte du 15 octobre.

Les manœuvres de Jeri – réunions avec des gouverneurs, des maires, l’instrumentalisation du maire de Pataz et de sa « marche sur Lima » au nom de la « réconciliation nationale » – n’ont servi à rien. La répression policière à Lima et dans les régions, qui a provoqué la mort d’Eduardo Ruiz et fait de nombreux blessés, enflamme (…)