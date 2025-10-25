Pérou : Lima et les régions ont crié « Dehors Jeri ! »

« Jeri et son cabinet ont été rejetés massivement par des milliers de jeunes et d’organisations populaires qui se sont unifiées lors de la journée nationale de lutte du 15 octobre. » Lire l'éditorial d'El Trabajo n° 249.

  • Actualité internationale, Pérou
Manifestation contre le président par intérim du Pérou, José Jeri, à Lima (capitale), le 15 octobre. (AFP)
Par El Trabajo
Publié le 25 octobre 2025
Temps de lecture : 2 minutes

La manœuvre politique de la coalition mafieuse majoritaire du Congrès, qui a évincé Dina Boluarte de la présidence pour la remplacer par José Jeri, du parti Somos Peru, n’a pas réussi à contenir la tourmente politique dans tout le pays. Jeri et son cabinet ont été rejetés massivement par des milliers de jeunes et d’organisations populaires qui se sont unifiées lors de la journée nationale de lutte du 15 octobre.

Les manœuvres de Jeri – réunions avec des gouverneurs, des maires, l’instrumentalisation du maire de Pataz et de sa « marche sur Lima » au nom de la « réconciliation nationale » – n’ont servi à rien. La répression policière à Lima et dans les régions, qui a provoqué la mort d’Eduardo Ruiz et fait de nombreux blessés, enflamme (…)

Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez :

Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :

Informations Ouvrières

FAQ

Mentions légales

Conditions Générales (CGVU)

Politique de confidentialité

Abonnements

Tous droits réservés – 2025

Abonnements

FAQ

Conditions Générales de Vente (CGVU)

Politique de Confidentialité

Mentions légales

Tous droits réservés – 2025