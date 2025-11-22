Codepink condamne le vote de l’Onu validant le plan Trump pour Gaza

« Codepink condamne la récente résolution du Conseil de sécurité de l’Onu approuvant la prétendue “force internationale de stabilisation” des États-Unis à Gaza.

Sous couvert d’une proposition pacifique et humanitaire, cette résolution constitue en réalité un plan d’internationalisation de l’occupation israélienne et un déni total du droit des Palestiniens à l’autodétermination.

La résolution impose un mandat de deux ans pour “sécuriser les frontières”, “protéger les civils” et “désarmer”, avec pour objectif affiché de désarmer la résistance palestinienne. Cependant, elle ne s’attaque en rien à la cause profonde de la violence : le siège, l’occupation et le nettoyage ethnique perpétrés par Israël.

Les États-Unis, qui ont armé et protégé inconditionnellement le gouvernement israélien alors même qu’il tuait et déplaçait des centaines de milliers de Palestiniens, ne sauraient être considérés comme un acteur neutre et de bonne foi. Une force militaire qui rend des comptes à un “conseil de paix” présidé par le président américain sert purement et simplement les intérêts des États-Unis et d’Israël.

L’instauration d’une “administration palestinienne technocratique” soumise à un conseil d’administration dirigé par les États-Unis privera le peuple palestinien de tout pouvoir politique. Concrètement, elle laissera la Palestine aux mains d’une administration fantoche, confiant aux États-Unis, complices du génocide, la gestion de la prison à ciel ouvert qu’Israël a déjà mise en place.

Le plan américain visant à créer une “zone verte” pour la reconstruction sous contrôle militaire, tout en laissant de vastes “zones rouges” en ruines, n’est rien d’autre que la continuation d’une punition collective ; il récompense Israël par un contrôle accru et condamne les Palestiniens à un déplacement permanent et prolongé.

Codepink rejette cette “force de stabilisation” comme solution pour la paix et la justice. Nous rejetons tout arrangement politique imposé par ceux qui ont permis le génocide de ces deux dernières années. Nous reconnaissons que la paix et la stabilité véritables pour les Palestiniens ne pourront advenir qu’avec la fin de l’occupation israélienne qui dure depuis des décennies, la pleine réalisation des droits des Palestiniens et la reddition de comptes pour le génocide à Gaza. Pour ces raisons, nous appelons tous les États à rejeter ce plan et à insister plutôt sur :

– un véritable cessez-le-feu, c’est-à-dire un cessez-le-feu dans lequel Israël cesse réellement de tuer des Palestiniens ;

– le retrait complet et immédiat des forces d’occupation et le démantèlement des conditions de siège ;

– l’entrée sans entrave de l’aide humanitaire et de la reconstruction sous direction palestinienne ;

– et la reconnaissance du droit des Palestiniens à l’autonomie de gouvernement. »