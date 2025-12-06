Ukraine : malgré toute l’agitation de Macron, c’est à Washington que ça se décide

Macron, massivement rejeté par la population en France, tente de jouer un rôle sur la scène internationale. Ce 1er décembre, il a une nouvelle fois reçu Zelensky, lui-même affaibli par les affaires de corruption, mais cette réception à Paris s’est faite sans la présence des autres dirigeants européens, qui prudemment attendent la position de Trump.

En effet, au même moment se tenait une rencontre entre une délégation ukrainienne et une délégation américaine composée notamment de Rubio, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Witkoff, le négociateur officiel avec Poutine et le gendre de Trump. La délégation ukrainienne n’avait d’ailleurs plus à sa tête l’ami personnel de Zelensky et numéro deux du régime ukrainien, Yermak, qui, accusé de corruption, a dû démissionner vendredi (28 novembre).

Même si Macron et Zelensky ont beau affirmer conjointement que l’Ukraine doit décider pour elle-même et que l’Union européenne doit être partie prenante des négociations, ils savent bien l’un et l’autre que c’est aux États-Unis que se décide le sort de l’Ukraine.

Macron a de nouveau déclaré que Poutine ne voulait pas la paix mais voulait poursuivre la guerre, misant encore sur l’escalade, alors qu’un responsable militaire européen de l’Otan assurait que l’Alliance était prête à des frappes (…)