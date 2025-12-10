Collectif Inclusion 93 > Des conditions inacceptables de scolarisation des enfants porteur de handicap

« Je leur expliqué que ça ne pouvait pas être acceptable qu’on doive encore se battre » Soreya, maman d’élève, à la sortie de l’audience en préfecture. « J’ai expliqué que pour nous parents d’enfants porteurs de handicap c’est déjà très difficile d’accepter le diagnostic. Que pour nous, mères, je parle pour nous les femmes, accepter que notre enfant est différent, qu’il est autiste, trisomique, etc., ça met déjà du temps pour que ça émerge dans notre cerveau. Ensuite il faut aussi que ça émerge aussi chez le conjoint… s’il est resté… Une fois qu’on a accepté, il faut faire un dossier MDPH. On part dans un nouveau combat. Et quand on croit qu’on a gagné parce que notre enfant est notifié… en fait c’est que le début. Parce qu’il faut se battre, il faut aller au tribunal, pour avoir une AESH, pour avoir une place en ULIS, pour avoir une place en IME… et en fait on se rend compte qu’avaler le diagnostic au début… ce que je croyais être une montagne… n’était en fait qu’un grain de riz dans mon histoire. Donc ce que je leur ai expliqué que pour nous ça ne pouvait pas être acceptable qu’une fois qu’on a notre notification on doive encore se battre… et que ce combat soit encore plus long et encore plus difficile. Parce que se battre contre les institutions ça demande de la force… ça demande d’oser aller au tribunal, d’avoir la force d’affronter ce sentiment d’attaquer l’État… alors qu’on n’est pas dans ce combat nous au départ… on veut juste avoir des professionnels de santé, des orthophonistes, des psychomotriciens… être aidé pour pouvoir les financer… et ne serait que d’en disposer. Il y a des parents qui font une heure, 2 heures de trajet pour 30 minutes de séance. Et ça prend du temps de se rendre compte que le travail de l’orthophoniste fonctionne. Donc il y a des familles qui font ça pendant des années… à essayer que leur enfant devienne verbal, que ça améliore sa dyslexie, sa dyspraxie… Moi ce que je veux c’est que l’Éducation nationale prenne ses responsabilités et qu’on n’ait pas à se battre pour faire scolariser nos enfants. Nos enfants sont comme tous les autres. Certes ils sont porteurs de handicap. Mais ils ont autant de droits que les autres. Ils doivent être acceptés par la société. Et ils font partie de la société d’ailleurs. Que la société l’accepte ou pas, ils font partie de la société. Aujourd’hui on a quand même été reçus. On a eu des gens à l’écoute et qui ont eu enfin la réalité du terrain. Ils nous annoncent des chiffres du type 92 % des notifications d’AESH honorées… mais c’est complètement faux. Dans toutes les écoles du département, dans le meilleur des cas c’est 60 %. À partir du moment où ils vous donnent une heure ils considèrent que l’enfant notifié est accompagné alors qu’en fait il est notifié 20 heures… Donc on leur a montré que leurs chiffres ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain. (…) Aujourd’hui on n’a pas encore apporté de solution. Alors je pense que le mouvement doit s’élargir, il doit grandir. Il concerne beaucoup trop de monde »