Reportage sur le blocage des agriculteurs sur l’A64 : « Nous n’acceptons pas l’abattage de nos bovins ! »

Depuis quelques jours, les agriculteurs établissent à nouveau des barrages dans de nombreux endroits du pays ; ils manifestent et recueillent de nombreux soutiens dans la population. Les paysans, et les éleveurs en première ligne, ont parfaitement compris que le gouvernement, sous le prétexte d’une maladie bovine somme toute bénigne, entend saisir l’occasion de les éradiquer au profit des multinationales de l’agroalimentaire. Ils s’insurgent contre un gouvernement qui dresse aussi contre lui, parmi d’autres, les hospitaliers, et jusqu’aux agents du grand musée du Louvre !

Cela fait un an que la maladie DNC (dermatose nucléaire contagieuse) touchant les bovins s’est déclarée en France, à commencer par la Savoie puis le Doubs où, malgré la vaccination imposée par le gouvernement (sans par ailleurs fournir le nombre de vaccins nécessaire), tout un troupeau a été abattu pour une vache malade !

Un cas a été dernièrement décelé en Ariège, à Les Bordes-sur-Arize, dans un troupeau de 208 vaches. La vache malade a été abattue et les 207 autres animaux de l’exploitation ont subi le même sort. Cette ferme isolée des autres élevages, « c’était le cas idéal pour mettre en quarantaine ce troupeau pour observer l’évolution de la maladie… Et quand bien même il aurait été trouvé quelques cas positifs dans les jours qui auraient suivi, l’expérience aurait permis de vérifier l’efficacité de la vaccination », dit un agriculteur. Des dizaines d’éleveurs étaient sur place le jeudi 11 décembre, dans un rassemblement pacifique avec notamment la Confédération paysanne et la Coordination rurale pour empêcher l’accès à la (…)