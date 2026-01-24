Budget 2026 : un gagnant, l’armée, et beaucoup de perdants, notamment l’École

Que le budget des armées sorte grand gagnant du budget, c’est incontestable. Le budget prévoit une augmentation de 3,5 milliards d’euros pour le budget de la défense, auquel on peut déjà ajouter 3,2 milliards supplémentaires votés dans la loi de programmation militaire (LPM). La vérité c’est donc bien un budget pour la guerre en augmentation de 6,7 milliards par rapport à 2025.

Une vérité et plusieurs mensonges…

Mais pour l’Éducation nationale, la situation est tout autre. Lecornu a annoncé 2 000 créations de postes dans l’Éducation nationale. Quand on y regarde de près, il ne s’agit pas de postes d’enseignants mais de postes d’AESH. Bien sûr, partout, le manque d’AESH est criant, plus de 25 000 élèves sont en attente d’une place (…)