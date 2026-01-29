Du PS au RN, les députés s’opposent à la gratuité totale des parkings des hôpitaux pour les visiteurs des malades
Lors de l’examen d’une proposition de loi du PS, les députés LFI ont déposé un amendement pour que la gratuité du stationnement, sans restriction de durée, s’applique également aux visiteurs des malades. Il a été rejeté par tous les députés présents hors LFI.
C’est un fait révoltant qui s’est généralisé dans les quinze dernières années : de très nombreux hôpitaux publics ont concédé leurs parkings à des sociétés privées (comme pour les autoroutes, par exemple).
Ce jeudi 29 janvier, une proposition de loi du PS a été adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture, « visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail ». Un intitulé trompeur, puisque cette gratuité, pour les visiteurs des malades, ne s’appliquerait selon ce texte que pour les deux premières heures de stationnement.
Lors des débats, les députés de la France insoumise ont déposé un amendement pour que la gratuité totale, sans restriction de durée, s’applique également aux visiteurs des malades. Il a été rejeté par tous les députés présents hors LFI : du PS au Rassemblement national, en passant par LR et les macronistes1Les députés du PC et du groupe écologiste ont choisi d’être absent de l’hémicycle à ce moment-là), ils ont tous voté contre cet amendement.
L’alliance PS-macronistes-droite, qui a voté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) en décembre dernier, s’est donc une nouvelle fois illustrée (renforcée ici par le RN).
La veille, France info relatait le cas d’une mère de famille, dont la fille, atteinte d’une leucémie, est hospitalisée dans un grand hôpital parisien. Coût du parking : 4,10 euros l’heure de stationnement. Cette dame passe des journées entières aux côtés de son enfant malade. « J’en ai entre 500 et 600 euros de parking par mois quand elle est hospitalisée pour avoir ses traitements », dit-elle.
Pour le PS et ses alliés en la matière, elle devrait continuer de payer, certes moins, mais elle continuera de payer pour engraisser le concessionnaire privé du parking. Une ignominie.
« Cette évolution néfaste est liée à vos politiques, celles qui s’éternisent et que nous avons toujours une chance de censurer »
Extrait de l’intervention du député LFI Pierre-Yves Cadalen
« Les parkings des hôpitaux doivent être gratuits. (…) Personne ne saisit par quelle logique bureaucratique, aussi sinueuse que brutale, il a paru normal de demander à des patients, à leurs proches et même parfois au personnel hospitalier, de payer pour stationner devant notre hôpital, à toutes et tous. Car ce sont bien nos parkings, nos hôpitaux, notre Sécurité sociale. (…) Cette évolution néfaste est liée à vos politiques, celles qui s’éternisent et que nous avons toujours une chance de censurer.
(…) Cette loi généralise la gratuité [du parking] pour les patients et les personnels. Pour les visiteurs, en revanche, elle ne propose que deux heures de gratuité, ce qui existe déjà à Vannes par exemple. Dans certains cas, cette loi ne changerait donc rien. Pourquoi deux heures ? Pourquoi ni une, ni trois, pourquoi pas quatre ?
Le rapporteur indique que 80 % des personnes allant visiter leurs proches le font en deux heures ou moins. Mais je vous demande un instant d’y réfléchir. Quand passe-t-on plus de deux ou trois heures à l’hôpital, auprès d’un proche ? Dans quel instant de son existence ? Vous le savez comme moi et le devinez déjà : ce sont dans les pires moments, quand vient la fin, que l’on se trouve soi-même désorienté, plongé dans un désarroi immense, habité par l’idée de la rupture définitive d’avec un être aimé. C’est aussi lorsqu’on vient voir quelqu’un de si malade et hanté par la solitude, que les heures passent sans que l’on s’en rende compte.
Alors pourquoi cette loi n’accorde-t-elle pas la gratuité à celles et ceux qui se trouvent dans cette situation ? »