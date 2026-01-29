Du PS au RN, les députés s’opposent à la gratuité totale des parkings des hôpitaux pour les visiteurs des malades

C’est un fait révoltant qui s’est généralisé dans les quinze dernières années : de très nombreux hôpitaux publics ont concédé leurs parkings à des sociétés privées (comme pour les autoroutes, par exemple).

Ce jeudi 29 janvier, une proposition de loi du PS a été adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture, « visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail ». Un intitulé trompeur, puisque cette gratuité, pour les visiteurs des malades, ne s’appliquerait selon ce texte que pour les deux premières heures de stationnement.

Lors des débats, les députés de la France insoumise ont déposé un amendement pour que la gratuité totale, sans restriction de durée, s’applique également aux visiteurs des malades. Il a été rejeté par tous les députés présents hors LFI : du PS au Rassemblement national, en passant par LR et les macronistes , ils ont tous voté contre cet amendement.

L’alliance PS-macronistes-droite, qui a voté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) en décembre dernier, s’est donc une nouvelle fois illustrée (renforcée ici par le RN).

La veille, France info relatait le cas d’une mère de famille, dont la fille, atteinte d’une leucémie, est hospitalisée dans un grand hôpital parisien. Coût du parking : 4,10 euros l’heure de stationnement. Cette dame passe des journées entières aux côtés de son enfant malade. « J’en ai entre 500 et 600 euros de parking par mois quand elle est hospitalisée pour avoir ses traitements », dit-elle.

Pour le PS et ses alliés en la matière, elle devrait continuer de payer, certes moins, mais elle continuera de payer pour engraisser le concessionnaire privé du parking. Une ignominie.