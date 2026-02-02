Lait maternel infantile contaminé

Alors que deux nourrissons viennent de mourir en France, où de nombreux autres sont hospitalisés et sérieusement malades, la ministre de la Santé, bien qu’il ait été établi que tous ces nourrissons buvaient du lait maternel infantile des deux marques concernées, affirme que la preuve scientifique de l’implication de ces laits n’est pas établie et qu’il n’y a pas eu d’alarmes de scientifiques préalablement.

Pas coupables, pas responsables !

Début janvier, Nestlé, puis Lactalis quelques jours plus tard, ont rappelé des lots de marques de lait maternel susceptibles d’être contaminées. Nestlé savait, depuis le mois de décembre, qu’il y avait un problème, mais a attendu début janvier.

Les autorités (…)