La militarisation de France Travail est en marche

Ce 20 janvier, le ministre Jean-Pierre Farandou a déclaré : « Rien de mieux qu’un militaire pour parler aux militaires ».

Mais voilà, Farandou n’est pas le ministre de la Défense. Il est le ministre du Travail. Rappelons que France Travail est l’outil de la macronie pour mettre en œuvre les 15 heures « d’activité » sans salaire et obligatoires pour tous les chômeurs et l’ensemble des « bénéficiaires » du RSA (y compris leur famille !), qui, soit dit en passant, doivent signer un « contrat d’engagement » (sic !).

Ainsi Farandon a annoncé qu’il allait créer un département Défense, une « force spéciale » Défense et recruter un général pour orienter les demandeurs d’emploi vers les métiers de l’armement !

Il aurait tout aussi bien pu clamer « Maréchal nous voilà » ! Vous savez cette chanson créée en 1940 à la gloire de l’ex-maréchal Pétain…

Ainsi, après avoir scientifiquement barré la route des études et du travail à la jeunesse (+ de 18 % de chômeurs chez les moins de 25 ans), sur fond de propagande militariste intensive, ludique et glamour comme une bande de potes autour d’un feu de camp partageant une ration super sympa (tellement mieux que les réseaux sociaux qu’on veut leur interdire), les jeunes sont courtisés par les va-t-en-guerre qui nous gouvernent, par les va-t-en-guerre qui votent des milliards pour le réarmement et détruisent l’école, la santé, la sécu, les services publics.

Après avoir liquidé des centaines d’emplois dans l’industrie

Pas de boulot, pas de possibilité de (…)