30 500 familles jetées à la rue en 2025

Une hausse de 27 % en un an. Pourtant, les commandements de payer n’ont augmenté que de 2,4 % entre 2024 et 2025. « Les expulsions progressent parce que les tribunaux font preuve d’une sévérité accrue, ainsi que les préfectures qui sont chargées de mettre en œuvre leurs décisions. Pourtant, nous pensions avoir atteint les limites des capacités des forces de l’ordre à expulser. Mais non », constate un responsable de la Fondation pour le logement (ex-Fondation abbé Pierre).

Ce bilan désastreux est le résultat de la loi Kasbarian-Bergé votée en 2023 qui restreint les possibilités des juges d’accorder des délais de paiement aux locataires impécunieux, et de la loi « narcotrafic » votée en 2025 qui permet aux préfets de saisir un juge pour (…)