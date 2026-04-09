Saint-Denis (93) : des milliers de manifestants contre le racisme

Samedi 4 avril, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées à Saint-Denis (93) à l’appel de Bally Bagayoko et de la France insoumise. La place entre la basilique « des rois morts » et la mairie était pleine à craquer. Et ce un samedi en plein week-end de trois jours et alors que l’événement a été organisé en quelques jours. Pour les militants et participants qui venaient en transports en commun, il fallait redoubler de détermination : la ligne 13 du métro a été interrompue ainsi que certaines lignes de bus ! Plusieurs centaines ont fait des kilomètres à pied pour pouvoir s’y rendre.

Ce rassemblement est né du déferlement de haine subi par le nouveau maire insoumis Bally Bagayoko depuis son élection. En raison de sa couleur de peau mais pas seulement. « Un élu noir qui veut partager les richesses » (Mathilde Panot), qui condamne les fermetures de classes, qui prend un arrêté anti-expulsions immédiatement critiqué.

Militants, syndicats, notamment les unions départementales et les collectifs ont apporté leur soutien et étaient présents.

Mais aussi, des (…)