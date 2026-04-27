Afrique : une conférence contre la guerre et l’impérialisme, pour la souveraineté des peuples

« Défense de l’intégrité des nations et des peuples africains » Introduction à la conférence africaine par Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs d’Algérie (extraits) Cette rencontre constitue une étape préparatoire à une conférence africaine plus large, en présentiel, qui pourrait se tenir avant la fin de l’année dans un pays encore à déterminer. (…) La guerre génocidaire sioniste se poursuit à Gaza depuis deux ans et demi, transformant ce territoire en ghetto de la mort, tout en s’étendant à la Cisjordanie dans le cadre d’un plan expansionniste ethnique visant à démembrer la région. Le Liban est lui aussi ravagé par des bombardements ininterrompus depuis deux ans et demi. (…) L’armée américaine a également bombardé le Nigeria sous prétexte de lutte contre le terrorisme, visant en réalité les terres rares du pays. Trump s’est par ailleurs emparé des terres rares du Congo démocratique, sous couvert d’une médiation présentée comme un accord de paix avec le Rwanda, qui agresse militairement le Congo à travers le M23. Partout, c’est la même logique : la mainmise et le vol des richesses minières. Le 28 février dernier, un nouveau cap a été franchi avec le déclenchement de la guerre américano-sioniste contre l’Iran, entraînant l’ensemble du Moyen-Orient dans une spirale infernale dont les répercussions se font sentir sur toute la planète (…) . Notre conférence a donc pour objectif central la défense de l’intégrité des nations et des peuples africains, ainsi que de leurs richesses naturelles, directement convoitées par l’impérialisme. Il s’agit de mobiliser contre la guerre militaire, économique et sociale, en plaçant au centre la responsabilité des classes ouvrières et de leurs organisations – ce qui pose fondamentalement la question de la rupture avec l’impérialisme. Cette rupture est déjà à l’ordre du jour sur notre continent, notamment dans les pays du Sahel. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les bases militaires étrangères et les intérêts impérialistes ont été chassés par les peuples, le Niger représentant la pointe la plus avancée de cette dynamique de recouvrement de la souveraineté nationale. (…) Le Soudan, riche de ressources pétrolières, minières, hydrauliques et agricoles considérables, est ravagé par une guerre monstrueuse dont tirent les ficelles des gouvernements au service de l’impérialisme, afin de préparer le terrain au pillage de ses richesses par des entreprises américaines. En Afrique du Nord, l’impérialisme instrumentalise la question sahraouie pour pousser à la confrontation entre peuples frères et imposer sa présence militaire dans la région. La Libye, dévastée depuis l’intervention de l’OTAN en 2011, reste divisée et son pétrole pillé. (…)