Le crachat de Zelensky

Les restes d’Andriy Melnyk, mort en 1967 au Luxembourg, ont été exhumés le 19 mai pour être rapatriés en Ukraine afin d’être re-inhumés au cimetière national de Kiev, dans une sorte de panthéon militaire, en présence du président Zelensky.

Andriy Melnyk était un des dirigeants de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) qui a collaboré avec les nazis quand ils sont entrés en Ukraine en 1941 et qui a participé au génocide des Juifs ukrainiens. Cela ne gêne pas Zelensky, puisque le cercueil de ce pro-nazi était recouvert du drapeau ukrainien et entouré des militaires de l’armée ukrainienne célébrant les héros ukrainiens.

Parmi les nombreux invités, il y avait Arseniy Bilodrub, célèbre chanteur identitaire en Ukraine, dont les paroles d’un de ses titres disent : « Six millions de mensonges qu’ils ont inventé sur l’Holocauste, où sont les preuves ? Tu crois les Juifs. Pas moi. »

C’est à ce régime que sont versés, par un vote de l’Union européenne avec le soutien des gouvernements européens, 90 milliards d’euros détournés des budgets de la santé et de l’école. Un crachat aux visages de tous les juifs exterminés dans les camps d’Hitler et au visage de tous les européens morts dans la lutte contre le nazisme. Et de cela pas un mot dans la grande presse quotidienne ni sur les chaînes d’info en continu.