1913 : « À bas les trois ans ! »

La manifestation du 25 mai tire sa force des centaines d’initiatives qui parcourent le pays. Il faut s’y arrêter.

Les conscrits de Montreuil et Bondy ont quitté la caserne et se sont rassemblés le 5 mai pour dire non à la prolongation. Les semaines suivantes voient se multiplier les initiatives. À Roubaix, les ouvriers en uniforme posent devant le photographe avec leur pancarte « à bas les trois ans » .

Le 13 mai, dans le Var, le conseil municipal du Muy se réunit hors séance pour adopter une motion « contre la loi des trois ans, contre le maintien de la (…)