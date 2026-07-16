Macron : « Au prix du sang s’il le faut »

Le 14 juillet à Paris, vêtu de son gilet pare-balles, descendant les Champs-Élysées debout sur son blindé aux côtés du chef d’état-major Mandon, Macron, sous haute surveillance de la Garde républicaine, saluait mécaniquement un public trié sur le volet et présent grâce au QR code délivré par la présidence de la République. Près de 6 700 soldats ont défilé après lui.

Au même moment, à 60 kilomètres de là, des pompiers largement mobilisés (même ceux de Disneyland Paris !) continuent de se battre pour éteindre les incendies historiques qui déciment des centaines d’hectares de la forêt domaniale de Fontainebleau. Un « deux salles, deux ambiances », indécent. Macron s’est entouré des membres de la Coalition des « volontaires » pour l’Ukraine dont le chancelier allemand Merz, le démissionnaire Starmer et Zelensky en personne.

Tous ont pu apprécier le défilé de leurs troupes et de celles des 37 pays de la coalition qui a annoncé que « des exercices auront lieu dans les mois à venir pour faire la démonstration de la capacité de la MNF-U (la Force multinationale en Ukraine, Ndlr) à intervenir, une fois les hostilités cessées ».

Si tout cela n’est pas l’illustration concrète de la marche à la guerre dans laquelle s’est engagée Macron à coups de milliards et de soutiens à l’Ukraine contre la Russie ? Et qu’il a décrite et assumée lors de son discours aux armées traditionnellement tenu à la veille de la fête nationale, lundi 13 juillet.

L’engagement constant de Macron dans la guerre

Au pied de l’hôtel de Brienne, siège du ministère des Armées, Macron a d’abord insisté sur son bilan et les promesses tenues en matière d’économie de guerre. En 2017, Macron annonçait que le budget de la défense serait doublé. « L’engagement a été tenu et nous avons bien fait. » Et Macron de revenir dans le détail sur les milliards octroyés à l’armée au cours de ses deux mandats. « Je demandais d’accélérer encore cet effort de défense et fixer pour objectif d’avancer à 2027 l’ambition initialement prévue pour 2030 d’atteindre un budget de 64 milliards d’euros pour nos armées. 64 milliards d’euros en 2027, c’est en dix ans un doublement du budget des armées. » « Un effort supplémentaire de 36 milliards d’euros est donc prévu pour la période 2026-2030 avec, vous le savez, trois grandes priorités. D’abord, l’augmentation de nos stocks de munitions et le renforcement de la préparation opérationnelle. »

36 milliards d’euros pour la guerre rendus possible par les milliards de coupes budgétaires à l’école, à l’hôpital, à la Sécu, dans les services publics. Un choix politique assumé. Depuis plusieurs jours, la France est ravagée par de nombreux incendies rendus difficiles à maîtriser en France parce que Macron a divisé par cinq le budget de lutte contre les changements climatiques et Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, a annulé la commande de deux avions Canadair.

Si tout cela n’est pas une confirmation qu’il prépare le pays à la guerre…

« Consolider cette force d’âme »

Macron a d’ailleurs particulièrement insisté sur la jeunesse, qu’il souhaite voir basculer dans la guerre avec la mise en place du service national ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans et qui débutera en septembre 2026. « Je veux saluer l’engagement de la jeunesse de France qui a répondu présente à l’appel et qui rejoindra dès septembre nos rangs en effectuant dans les armées son service national. J’irai à la rencontre des appelés du service national à la rentrée en chef des armées pour les féliciter. (…) Il est essentiel pour consolider cette force d’âme. Il est essentiel pour continuer aussi à accroître notre réserve. »

Des propos qui prolongent ceux du général Mandon prononcés lors du dernier congrès des maires de France : « Ce qui nous manque, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est. Si notre pays flanche parce qu’il n’est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple, si on n’est pas prêt à ça, alors on est en risque. » Sur ce dernier point, Macron a d’ailleurs appelé les industriels à accélérer leur transformation et à produire davantage et plus rapidement. Dernier exemple en date : l’usine automobile Renault de Flins (78) va se mettre à produire des drones en partenariat avec Thales.

La France est prête à défendre « la liberté et le droit », « au prix du sang s’il le faut », a déclaré Macron lors de son discours aux armées. C’est sûrement au nom de la défense de la liberté et du droit que l’État français a couvert les livraisons d’armes et d’équipements à Netanyahou qui assassine le peuple palestinien.

C’est évidemment toujours au nom de la liberté et du droit que le gouvernement français a refusé d’approuver la suspension des accords entre l’Union européenne et Israël. Les guerres encouragées, annoncées, préparées par Macron ne sont pas les nôtres.

Comment ne pas penser à ces vers de Boris Vian dans Le Déserteur : « S’il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président » ?

Comme l’ont exprimé des milliers de syndicalistes, de militants politiques et associatifs, le 20 juin dernier à Londres, lors d’un grand meeting international contre la guerre : aucun soutien aux gouvernements fauteurs de guerre et complices du génocide à Gaza. Aucun soutien à Macron et à son gouvernement.