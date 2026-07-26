États-Unis : deux nouveaux assassinats par l’ICE
La police de l’immigration américaine, l’ICE, a encore tué, à deux reprises, dans le Maine et au Texas. Le syndicat national des infirmiers et DSA Houston condamnent et demandent l’abolition de l’ICE.
À Houston, dans le Texas, le 7 juillet 2026, Lorenzo Salgado Araujo, immigré mexicain, est abattu au cours d’un contrôle routier par l’ICE. Le 13 juillet, c’est à Biddeford, petite ville du Maine, que Joan Sebastian Duran Guerrero, immigré colombien, est abattu, là aussi au cours d’un contrôle routier de l’ICE. Le 14 juillet, l’administration américaine annonçait la suspension des contrôles routiers par la police de l’immigration.
Le 15 juillet, Donald Trump désavouait publiquement cette décision et demandait leur reprise. C’est un feu vert que le président américain donne aux meurtres commis par les agents de l’ICE, y compris contre sa propre administration.
Des manifestations ont eu lieu le week-end dernier pour la suppression de l’ICE. Des syndicats, comme le syndicat des infirmiers (NNU), prennent position dans ce sens. Après les manifestations massives qui ont chassé l’ICE de Minneapolis en janvier dernier, ces nouvelles mobilisations sont une indication de la colère qui monte aux États-Unis contre l’ensemble de la politique de Trump.
« La seule réponse est l’abolition de l’ICE »
Communiqué du syndicat d’infirmiers NNU (extraits)
« National Nurses United (NNU), le plus grand syndicat d’infirmières et d’infirmiers diplômés des États-Unis, condamne aujourd’hui le dernier homicide commis par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), cette fois à Biddeford, dans le Maine. Le NNU affirme que la seule réponse possible à cette violence autoritaire de nature fasciste, qui vise des communautés à travers tout le pays, est l’abolition de l’ICE. Cette nouvelle tragédie survient seulement quelques jours après la mort de Lorenzo Salgado Araujo, tué par des agents de l’ICE au Texas.
“Le recours à la force meurtrière par l’ICE continue de bénéficier d’une impunité totale, malgré les appels massifs à la justice et à l’abolition de cette agence”, a déclaré Puneet Maharaj, directeur exécutif du NNU. “Ils tuent nos voisins dans les rues, et personne à Washington ne semble prêt à les tenir responsables de leurs actes. Cette situation est inacceptable et doit changer. Il faut que les auteurs de ces meurtres rendent des comptes, et il faut mettre fin à l’ICE en tant qu’institution.” (…)
L’administration Trump continue de semer la terreur au sein des communautés où vivent et travaillent les infirmières et infirmiers en prenant pour cible des personnes de couleur innocentes au moyen de “contrôles Kavanaugh”, qui permettent aux agents d’interpeller des individus sur la base d’un profilage racial. L’orientation fondamentale des activités dites de contrôle de l’ICE repose sur un racisme assumé. (…) Dans le même temps, le Congrès et la Maison-Blanche ont engagé une offensive législative contre les travailleurs, en retirant des financements à des centaines d’hôpitaux afin de financer l’ICE.
Plus grave encore, l’administration actuelle et ses alliés criminalisent également toute contestation de cette campagne de terreur. Qu’il s’agisse des poursuites fédérales engagées contre des manifestants opposés à l’ICE dans le Minnesota, des peines prononcées contre des manifestants et militants au Texas, ou encore des perquisitions dans les bureaux d’organisations à but non lucratif dans l’Ohio, ces attaques coordonnées visent à affaiblir notre démocratie et à priver la population de ses libertés.
« DSA Houston exige le départ de l’ICE de Houston »
Communiqué de DSA1Les Socialistes démocratiques d’Amérique. Houston (extraits)
« Le 7 juillet 2026, des agents de l’ICE ont pris pour cible et tué Lorenzo Salgado Araujo alors qu’il se rendait à son travail dans le quartier de Second Ward, à Houston.
Depuis plus d’un an, les habitants de Houston vivent dans la peur que l’ICE inflige précisément ce type de violence à leurs proches, à leurs voisins ou à eux-mêmes.
Durant cette période, Houston est devenue la ville qui enregistre le plus grand nombre d’arrestations effectuées par l’ICE aux États-Unis. Le conseil municipal de Houston a failli à son devoir de protéger des vies en cédant aux pressions de l’État et en refusant de limiter la collaboration du service de police de Houston (HPD) avec l’ICE. Au lendemain du meurtre de M. Salgado Araujo, les responsables politiques locaux ont choisi d’atténuer l’indignation en encourageant la coopération avec une ICE qualifiée de draconienne et fasciste, plutôt que d’exiger clairement son départ de la ville de Houston. Malgré la demande de la famille Salgado Araujo qu’une enquête indépendante soit menée, le maire John Whitmire2Membre du Parti démocrate. refuse d’ordonner une enquête municipale sur la mort de M. Salgado Araujo. (…)
La semaine dernière seulement, l’ICE a enlevé plus de 10 000 personnes à travers le pays en l’espace de cinq jours, soit une augmentation marquée par rapport aux mois précédents. (…)
DSA Houston adresse tout son soutien, sa solidarité et sa compassion à la famille de Lorenzo Salgado Araujo dans son deuil. Nous condamnons sans équivoque la violence de l’ICE ainsi que la complicité du maire et du conseil municipal de Houston, qui continuent de faciliter l’application des politiques de contrôle de l’immigration dans notre ville. (…) DSA Houston exige le départ de l’ICE de Houston, la libération immédiate de Daniel Tirado Pantoja3Ce dernier était présent dans le même fourgon de l’ICE, lui aussi détenu, que M. Salgado Araujo lors de son assassinat. ainsi que de ses collègues arrêtés sur les lieux, et appelle les habitants de Houston à rester vigilants et à se protéger les uns les autres grâce aux réseaux communautaires, au soutien mutuel et à la solidarité. »