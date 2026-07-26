États-Unis : deux nouveaux assassinats par l’ICE

« La seule réponse est l’abolition de l’ICE » Communiqué du syndicat d’infirmiers NNU (extraits) « National Nurses United (NNU), le plus grand syndicat d’infirmières et d’infirmiers diplômés des États-Unis, condamne aujourd’hui le dernier homicide commis par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), cette fois à Biddeford, dans le Maine. Le NNU affirme que la seule réponse possible à cette violence autoritaire de nature fasciste, qui vise des communautés à travers tout le pays, est l’abolition de l’ICE. Cette nouvelle tragédie survient seulement quelques jours après la mort de Lorenzo Salgado Araujo, tué par des agents de l’ICE au Texas. “Le recours à la force meurtrière par l’ICE continue de bénéficier d’une impunité totale, malgré les appels massifs à la justice et à l’abolition de cette agence”, a déclaré Puneet Maharaj, directeur exécutif du NNU. “Ils tuent nos voisins dans les rues, et personne à Washington ne semble prêt à les tenir responsables de leurs actes. Cette situation est inacceptable et doit changer. Il faut que les auteurs de ces meurtres rendent des comptes, et il faut mettre fin à l’ICE en tant qu’institution.” (…) L’administration Trump continue de semer la terreur au sein des communautés où vivent et travaillent les infirmières et infirmiers en prenant pour cible des personnes de couleur innocentes au moyen de “contrôles Kavanaugh”, qui permettent aux agents d’interpeller des individus sur la base d’un profilage racial. L’orientation fondamentale des activités dites de contrôle de l’ICE repose sur un racisme assumé. (…) Dans le même temps, le Congrès et la Maison-Blanche ont engagé une offensive législative contre les travailleurs, en retirant des financements à des centaines d’hôpitaux afin de financer l’ICE. Plus grave encore, l’administration actuelle et ses alliés criminalisent également toute contestation de cette campagne de terreur. Qu’il s’agisse des poursuites fédérales engagées contre des manifestants opposés à l’ICE dans le Minnesota, des peines prononcées contre des manifestants et militants au Texas, ou encore des perquisitions dans les bureaux d’organisations à but non lucratif dans l’Ohio, ces attaques coordonnées visent à affaiblir notre démocratie et à priver la population de ses libertés.