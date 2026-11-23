Depuis bientôt cinq ans, une guerre meurtrière ravage l’Ukraine, plongeant les peuples dans la barbarie et l’Europe dans une marche à l’abîme. Selon des chiffres plus ou moins fiables, il y aurait 400 000 tués côté russe, et près de 200 000 côté ukrainien. Des millions de blessés, de mutilés, mais aussi de réfugiés qui ont dû quitter leurs maisons et leurs villages : ce sont les plus grands massacres et les plus grandes vagues de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Poutine, Zelensky, Burnham, Macron, Merz, coresponsables des massacres

Chaque jour, mille Ukrainiens et Russes meurent sur le front. Tel est le bilan commun de Poutine et Zelensky et des dirigeants européens. En appui de ces va-t-en-guerre, on trouve Glucksmann et les bellicistes d’« extrême gauche ». Ils affirment qu’il faut soutenir l’Ukraine jusqu’au bout et dénoncent tous ceux qui appellent à un cessez-le-feu comme étant des agents de Poutine. Dans leurs bureaux, loin du front, ils sont prêts à se battre jusqu’au dernier Ukrainien vivant. C’est l’« union sacrée » dénoncée en 1914 par les socialistes internationalistes qui refusaient la guerre et combattaient l’impérialisme, tel Karl Liebknecht.

En réalité, les gouvernements européens n’ont rien à faire du peuple ukrainien ou de la démocratie. À chaque étape où la possibilité d’un cessez-le-feu était à l’ordre du jour, Poutine, Zelensky et les dirigeants européens ont fait capoter tout accord possible.

Car cette guerre est une formidable occasion pour développer l’industrie d’armement, courroie d’entraînement de l’économie capitaliste. Cette marche à la guerre permet aux capitalistes de l’armement d’engranger d’énormes profits et aux oligarques mafieux ukrainiens de s’attribuer une partie de l’« aide », versée par dizaines de milliards, à l’Ukraine.

C’est aussi un formidable prétexte, pour les gouvernements européens, au nom de la « menace russe », d’augmenter massivement les budgets militaires, et de couper à la hache dans tous les budgets sociaux : écoles, hôpitaux, etc., au moment où la paupérisation se développe du fait de l’inflation.

Et puis c’est aussi le moyen de s’attaquer à la Russie, puissance régionale, pour la mettre à genoux et s’ouvrir ainsi la voie au pillage des richesses considérables de ce pays (pétrole, gaz, or, diamants, minerais). Affaiblir la Russie pour viser de manière indirecte son partenaire privilégié, la Chine.

Ce dont il est question n’a rien à voir avec le droit des peuples ou la démocratie, mais tout à voir avec l’ordre impérialiste mondial. Il n’y a pas de tâche plus urgente que de combattre pour arrêter le bras des va-t-en-guerre, responsables de la mort de centaines de milliers d’Ukrainiens et de Russes.

On n’arrêtera pas la guerre en continuant de verser des dizaines de milliards et de livrer de l’armement au régime de Kiev. On n’arrêtera pas la guerre sans soutenir les déserteurs russes et ukrainiens.

Selon les chiffres officiels de l’état-major ukrainien, il y a 200 000 déserteurs dans ce pays, et selon les chiffres d’ONG, 120 000 en Russie. Les déserteurs russes et ukrainiens montrent la voie, celle de l’arrêt des combats, du cessez-le-feu, de l’opposition entre la vie des peuples et les massacres impérialistes.

Comme dit le chant international des ouvriers : « Les Rois nous saoulaient de fumées, Paix entre nous, guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées, Crosse en l’air et rompons les rangs ! »

Lucien Gauthier

1/ L’Ukraine : un enjeu international

En 1991, avant la chute de l’URSS, Gorbatchev donne son accord à la réunification allemande en échange de la garantie par les États-Unis qu’il n’y aura pas d’élargissement de l’OTAN. À l’époque, il y a 16 pays membres de l’OTAN. Aujourd’hui, il y en a plus de 30. Progressivement, année après année, l’OTAN a procédé à un encerclement de la Russie. Pour Poutine, la Russie, puissance régionale, devait disposer autour de ses frontières des territoires liés, d’une manière ou d’une autre, à la Russie.

Le premier acte de guerre a surgi en Géorgie. Après son indépendance lors de l’explosion de l’URSS, le pouvoir central de Tbilissi a dressé contre lui les minorités nationales abkhazes et ossètes, situées au nord du pays, aux frontières avec la Russie. La mobilisation s’est particulièrement développée en Ossétie du Sud (une partie de l’Ossétie dite « du Nord » étant restée dans le cadre de la Russie).

Ces tensions se sont brutalement exprimées en 2008 quand Saakachvili a été élu président (il avait étudié aux États-Unis et travaillait dans un cabinet d’avocats là-bas quand une fraction de l’oligarchie mafieuse est venue le chercher pour le propulser président de la République). Sitôt au pouvoir, Saakachvili a annoncé qu’il souhaitait adhérer à l’OTAN, et les troupes géorgiennes ont attaqué, début août 2008, l’Ossétie du Sud. Cela fournit le prétexte à Poutine pour intervenir militairement au nom de la défense des minorités nationales !

Le 12 août 2008, sous l’égide de l’Union européenne et avec Sarkozy comme maître d’œuvre, un accord de cessez-le-feu a été établi, laissant de facto l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud comme des territoires autonomes, zones tampons pour la Russie. (En 2009, Raphaël Glucksmann, qui avait soutenu Sarkozy lors de l’élection présidentielle, se retrouve, jusqu’en 2012, conseiller du président Saakachvili, un dictateur qui a tout privatisé, détruit le Code du travail, livré le pays à la mafia-nomenklatura et a finalement terminé en prison pour corruption.)

2/ L’histoire ne commence pas en 2022

L e peuple ukrainien, tout au long de son histoire, a subi l’oppression de l’Empire austro-hongrois, du royaume de Pologne, de l’Empire tsariste (jusqu’en 1945, l’Ukraine était séparée en deux : une partie dans l’URSS, une partie soumise à la Pologne). La révolution d’Octobre avait libéré les peuples, et notamment le peuple ukrainien, mais la réaction stalinienne a été encore pire que la domination tsariste pour ce dernier, notamment avec la grande famine de 1932-1933, qui a fait plusieurs millions de morts. L’explosion de l’URSS en 1991 a fait ressurgir les questions nationales qui étaient gelées et réprimées par la bureaucratie stalinienne.

Le Donbass, région frontalière entre l’Ukraine et la Russie, était peuplé depuis des siècles par des Russes et des Ukrainiens, avec de nombreux mariages mixtes. Après la chute de l’URSS, lors du référendum, 83 % de la population a voté pour l’indépendance de l’Ukraine. Mais cette région a été frappée par la politique de liquidation économique et sociale du gouvernement de Kiev, entraînant aussi le développement des mafias dans des proportions jamais atteintes, même dans le reste de l’Ukraine. Le Donbass, qui était le bassin minier central de l’ex-URSS, a vu, du fait des exigences de la Banque mondiale, ses puits de mines fermer les uns après les autres, désertifiant totalement cette région.

Déjà avant la chute de l’URSS, en 1989, les mineurs du Donbass s’étaient mis en grève contre la bureaucrtaie du Kremlin. Cette tradition de combat des mineurs du Donbass a débouché en 1993, sur une grève massive. Cette même année, c’étaient les premières élections législatives en Ukraine, qui s’accompagnaient dans le Donbass d’un référendum avec deux questions, une sur la constitution d’un État fédéral en Ukraine avec une large autonomie pour le Donbass, l’autre sur la reconnaissance du russe comme langue nationale au côté de l’ukrainien. À 90 %, les habitants du Donbass ont voté oui à ces deux questions. Mais le gouvernement de Kiev n’en a pas tenu compte et a refusé l’autonomie et la langue russe.

Le Donbass, historiquement, est une région massivement russophone : en effet, les Ukrainiens représentaient près de 60 % de sa population, et les Russes plus de 40 %, mais 85 % de la population était russophone. 40 % des habitants du Donbass se réclamaient d’une « identité soviétique ».

L’attitude du gouvernement de Kiev poussa l’un des dirigeants de la grève des mineurs à déclarer à cette époque : « Les gens du Donbass ont voté en 1993 pour l’indépendance de l’Ukraine, pour donner le pouvoir aux structures locales et aux usines et non pour un pouvoir centralisé, déconcentré de Moscou à Kiev. »

Dans cette situation, les plus riches milliardaires d’Ukraine sont apparus dans le Donbass, les Ukrainiens les appelaient « le clan du Donbass ». Parmi eux, il y avait Ianoukovitch, qui deviendra plus tard président de la République, et également Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine. Il était déjà le principal collaborateur d’un nomenklaturiste mafieux Akhat Braguine, président du club de football Shakhtar Donestk.

En octobre 1995, lors d’un match de football, une bombe explose sous le siège de Braguine, le tuant. Miraculeusement, Akhmetov arrive en retard, alors qu’il aurait dû s’asseoir à côté de Braguine dans les tribunes. Il lui succédera à la tête du club de foot, comme de ses entreprises. En février 2014, Ianoukovitch, qui a été élu président de la République, refuse un accord avec l’Union européenne au profit d’un accord avec la Russie. Aussitôt se déclenchent des manifestations violentes à l’initiative de l’extrême droite ukrainienne, nazie, et soutenue, comme on le sait maintenant grâce à la presse américaine, par des agents de la CIA et des ONG américaines.

Le président récemment élu doit quitter le pays : la « révolution de Maïdan » est un véritable coup d’État. L’offensive nationaliste et antirusse provoque des mobilisations spontanées dans le Donbass, notamment pour défendre la langue russe, qui est remise en cause par les nouveaux maîtres de Kiev. Le gouvernement de Kiev envoie l’armée, qui bombarde les localités insurgées avec, soulignons-le, 14 000 morts dans le Donbass. Poutine n’attendait que cela, lui fournissant un prétexte pour intervenir « en défense » des minorités russes de cette région. Il va ainsi, avec ses services secrets, expulser et liquider tous les dirigeants de cette révolte, pour mettre ce territoire sous la coupe de Moscou. Dans le même temps, en mars 2014, les troupes de Poutine prennent le contrôle de la Crimée.

Rappelons que la Crimée n’est à l’origine ni russe ni ukrainienne, mais peuplée de Tatars. Au XVIIIe siècle, l’Empire tsariste va conquérir la Crimée et soumettre la population tatare à une répression féroce. Les dirigeants ukrainiens et russes vont poursuivre cette oppression des Tatars, et en 1945, Staline va déporter la totalité du peuple tatar en Sibérie. La Crimée est alors une région totalement russophone. Elle est, jusqu’en 1954, membre de la république soviétique de Russie. C’est Khrouchtchev, chef de la bureaucratie du Kremlin qui, pour diviser les peuples, va accorder la Crimée à l’Ukraine. Et même après l’indépendance de l’Ukraine en 1991, un accord entre la Russie et Kiev maintenait le port de Sébastopol comme port de l’armée russe.

3/ Les gouvernements européens, Kiev et Moscou poussent à la guerre

Après l’entrée des troupes russes dans le Donbass, une première négociation a lieu, aboutissant à un accord de paix en septembre 2014, dit « accords de Minsk ». Mais trois semaines plus tard, les combats vont reprendre. En février 2015, sous l’égide de l’Union européenne et notamment de Merkel et de Hollande, un deuxième accord, dit « Minsk II », est signé en février 2015. Cet accord en treize points reconnaît une certaine autonomie au Donbass, la nécessité d’élections dans ce territoire sous trente jours…

Bien évidemment, tout en disant le contraire, Poutine n’avait pas l’intention d’appliquer ces accords. Mais le gouvernement ukrainien non plus. Oleksiy Danilov, ancien secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d’Ukraine, déclarait : « Le respect des accords de Minsk signifie la destruction de ce pays. Il est impossible de mettre en application ce document. »

En octobre 2022, après avoir quitté ses fonctions de chancelière, Mme Merkel expliquait, dans une interview à Die Zeit : « L’accord de Minsk était une tentative pour donner du temps à l’Ukraine. D’ailleurs, l’Ukraine est beaucoup plus forte maintenant. » En effet, la pause dans le conflit introduit après les accords de Minsk, a vu les puissances européennes déverser massivement de l’armement, de la formation militaire et des milliards d’euros à l’Ukraine, préparant celle-ci à la guerre.

En février 2022, Poutine, pour la défense des intérêts de l’oligarchie mafieuse russe, contre la pression de l’impérialisme et à celle des peuples de Russie, ordonne l’attaque contre l’Ukraine. La guerre va provoquer des ravages des deux côtés. Fin mars 2022, à l’initiative de la Turquie (et des États-Unis derrière), une réunion pour un cessez-le-feu se tient à Istanbul. Cette réunion aboutit à un accord des deux parties sur un document intitulé « Communiqué d’Istanbul ».

Aussitôt, Boris Johnson, Premier ministre britannique, débarque à Kiev pour s’opposer à tout accord, et promet que les pays européens vont encore plus aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Il sera suivi par les dirigeants français, allemand, polonais, etc. Délibérément, les gouvernements impérialistes provoquent, avec le régime de Kiev, une escalade sans précédent de la guerre.

Cela arrange bien Poutine, qui entend lui aussi poursuivre la guerre, y compris pour ses propres intérêts au sein de la Russie. Poutine déclare qu’il continuera l’« opération spéciale » jusqu’à la fin. Zelensky, appuyé par les gouvernements européens, déclare qu’il n’y aura aucun compromis territorial, et que l’Ukraine mènera la bataille jusqu’au retrait complet des troupes russes du Donbass et de Crimée.

4/ La Russie n’est pas une démocratie, l’Ukraine non plus

La presse occidentale a déjà multiplié les analyses sur la situation répressive en Russie, mais elle est très discrète sur l’Ukraine. Or, le gouvernement Zelensky amplifie la politique de ses prédécesseurs de privatisation des industries et des terres ; il a remis en cause le Code du travail ; il a encamisolé les syndicats ; au nom de l’« intelligence avec l’ennemi », il a dissous onze partis d’opposition ; et surtout, il a permis d’aggraver l’intense corruption (récemment, plusieurs de ses proches, son conseiller principal et ami, un responsable des services de renseignement, une ministre, ont dû démissionner, accusés de corruption).

Zelensky a été propulsé au pouvoir par une fraction de la mafia-nomenklatura. Akhmetov, dont on a parlé précédemment, était entré en conflit avec le président qui précédait Zelensky. Le président engagea une procédure judiciaire contre Akhmetov, et nationalisa une de ses principales banques, PrivatBank.

Akhmetov se réfugia en Israël. Il soutint la candidature de Zelensky et la finança. Après l’élection de ce dernier, Akhmetov a pu revenir en Ukraine. Un autre nomenklaturiste, Igor Kolomoïsky, qui possédait notamment un très grand nombre de chaînes de télévision et de médias, fut l’artisan de la candidature de Zelensky.

Il faut dire que Zelensky était l’un de ses employés, acteur de seconde zone dans les feuilletons télévisés des chaînes de ce nomenklaturiste. Selon les chiffres de l’ONG spécialisée Trading Economics, l’Ukraine est juste au-dessus de la Russie dans le taux de corruption.

5/ Les peuples russe et ukrainien ne veulent pas la guerre !

Soumis à la répression, tant en Ukraine qu’en Russie, les opposants à la guerre se retrouvent en prison. En Russie, ce sont les camps de déportation dans le nord du pays ou en Sibérie et la violence. En Ukraine, un militant qui avait affiché son opposition à la guerre a été condamné à quinze ans de prison pour « entente avec l’ennemi ». Et les déserteurs sont jetés dans des camps et torturés. Mais pour M. Glucksmann, qui a fréquenté les potentats en Géorgie comme en Ukraine, il faut mener la guerre jusqu’à la défaite de la Russie, quoi qu’il en coûte (à lui ça ne lui coûte rien).

Quant au NPA-A : « Aujourd’hui, en dépit de la fatigue, des désertions et des protestations contre la politique de Zelensky, la majorité des Ukrainien.ne.s refuse le transfert de l’intégralité du Donbass sous contrôle russe en échange de garanties de sécurité » (l’Anticapitaliste, 29 octobre 2026). Les déserteurs, les protestations, un épiphénomène ! Pour le « démocrate » Glucksmann, pour les « révolutionnaires » du NPA-A, il faut continuer la guerre coûte que coûte. Ce qui ne leur coûte rien, mais coûte la vie à de centaines de milliers d’Ukrainiens et de Russes.

Selon les chiffres de l’état-major ukrainien, 200 000 soldats ont déserté, et, selon une ONG, 120 000 en Russie. Ces 200 000 n’expriment-ils pas le rejet de la guerre du peuple ukrainien ? L’Ukraine, en 1991, à l’indépendance, c’était 50 millions d’habitants. Aujourd’hui, c’est 30 millions d’habitants. Avant 2022 et le conflit avec la Russie, déjà plus de 10 millions d’Ukrainiens avaient quitté le pays, réduits à la misère par la politique de privatisation et la corruption, pour trouver du travail et survivre en dehors de l’Ukraine.

Les gouvernements ukrainiens successifs, liés aux mafieux nomenklaturistes qui pillent les richesses du pays et soumis aux exigences impérialistes, ont poussé à l’exil 20 % de la population ukrainienne ! Et depuis le déclenchement du conflit en 2022, ce sont de nouveau 10 millions qui ont quitté le pays. Faut-il continuer ainsi ?

Sous prétexte de défendre l’Ukraine, les gouvernements impérialistes européens, Zlensky et leurs alliés « sociaux-démocrates » et d’« extrême gauche » et Poutine poussent à la destruction de l’Ukraine mais aussi de la Russie. L’exigence d’un cessez-le-feu immédiat, de l’arrêt des massacres est indispensable pour s’opposer à la mort de mille personnes chaque jour.

Les déserteurs russes et ukrainiens expriment le rejet de la guerre grandissant dans les peuples ukrainien et russe. Les déserteurs initient un processus qui peut mettre fin aux massacres et à la barbarie. Ils sont l’honneur de l’humanité.

Pour signer la pétition en soutien aux déserteurs russes et ukrainiens https://petition.deserters.org