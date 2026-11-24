Comment percevez-vous, à l’heure actuelle, les possibilités de parvenir à un véritable changement ?

Neda Kokora : La victoire de la liste électorale étudiante constitue une avancée politique significative et confirme que le mouvement étudiant a réussi à transformer le mécontentement des citoyens en une force politique concrète. Toutefois, il ne faut pas assimiler cette victoire électorale à la fin de la lutte pour un changement social. Elle a, au contraire, ouvert des perspectives pour concrétiser un tel changement. Un changement réel ne dépendra pas seulement de ceux qui obtiennent des mandats, mais aussi de la capacité à préserver la cohésion organisationnelle, la cohérence politique et l’unité du mouvement étudiant dans ses actions, sans pour autant renoncer aux principes démocratiques sur lesquels il a été fondé.

Il me semble essentiel de continuer à exercer une pression « par le bas », notamment par les assemblées citoyennes, les assemblées plénières, les syndicats et d’autres formes d’organisation au sein de la population et parmi les travailleurs.

Il est primordial que le mouvement étudiant ne perde ni son autonomie ni son esprit critique. Cette victoire ne doit pas conduire à une démobilisation, mais plutôt contribuer à créer les conditions nécessaires à des changements politiques, économiques et sociaux plus profonds.

Que se passe-t-il à l’université ?

Au sein de l’université, il est crucial de préserver les acquis du mouvement étudiant : la prise de décision directe, la solidarité et la responsabilité collective. Nous ne devons pas permettre que le processus décisionnel glisse des assemblées plénières vers des cercles politiques restreints, ni laisser la liste électorale étudiante devenir un centre de pouvoir politique autonome. Si cette liste a reçu pour mission de porter certaines revendications politiques, cette confiance ne confère pas pour autant à ses candidats une légitimité politique illimitée. Les assemblées plénières doivent demeurer les lieux privilégiés où s’opèrent les débats, où sont prises les décisions, et où l’orientation future du mouvement est définie et suivie.

Comment garantir un contrôle « par la base » du mandat qui vous a été confié ?

Ce contrôle par la base implique que les assemblées plénières disposent d’un véritable pouvoir politique pour orienter, superviser et prendre des décisions concernant les actions de leurs représentants. Bien que le mandat soit formellement confié à un individu, il doit faire l’objet d’un contrôle réel de la part des assemblées plénières et du mouvement dont sont issus ces représentants, et devant lequel ils demeurent politiquement et moralement responsables.

Cela signifie que les assemblées plénières ne doivent pas être réduites à de simples organes consultatifs se limitant à exprimer des avis, formuler des recommandations ou valider a posteriori des décisions prises dans des cercles politiques plus restreints. Elles doivent jouer un rôle déterminant dans l’élaboration des positions politiques, la définition des priorités et le suivi de l’action des élus. Ces derniers ont l’obligation de rendre compte régulièrement de leur travail, d’expliquer leurs décisions et d’agir en conformité avec les conclusions adoptées démocratiquement par les assemblées plénières.

Il est primordial de préserver la possibilité de réexaminer le mandat confié aux représentants et de les tenir politiquement responsables. Une victoire électorale ne constitue en aucun cas un blanc-seing permettant de s’affranchir du mouvement qui a conféré sa légitimité politique à l’élu.

Nous ne devons pas laisser les assemblées plénières être reléguées au rang de simple public, tandis que les élus deviendraient les seuls décideurs. Si les institutions constituent un terrain de lutte, la source du pouvoir politique doit demeurer le peuple organisé agissant depuis la base.

Quelles difficultés anticipez-vous pour la période à venir ?

L’un des défis majeurs sera, selon moi, le processus d’institutionnalisation et l’éloignement progressif des représentants vis-à-vis du mouvement qui les a portés sur la scène politique. L’intégration aux institutions comporte le risque que l’activité politique ne se réduise à des procédures parlementaires, à des négociations partisanes et à des compromis susceptibles d’éloigner les représentants des revendications initiales et des besoins de la société.

Un autre problème potentiel réside dans les divisions internes, les conflits entre différents intérêts politiques, ainsi que dans les tentatives, par des individus ou des groupes organisés, de prendre le contrôle des processus décisionnels. Il ne faut ni présenter le pluralisme des opinions comme un obstacle à l’unité, ni assimiler la critique à une attaque contre le mouvement. L’unité ne se construit pas en étouffant les désaccords, mais par le débat démocratique et la prise de décision collective. Enfin, j’estime qu’un défi majeur consistera à élargir la lutte politique au-delà des questions de responsabilité institutionnelle, pour y intégrer la situation économique et sociale de la majorité de la population.

Le changement doit porter sur les droits des travailleurs, les services publics, l’éducation, la santé, le logement et les inégalités économiques. Faute de quoi, on risque de voir les dirigeants politiques changer, tandis que les rapports de force et les problèmes sociaux demeureraient pratiquement inchangés.

L’essentiel est que la victoire de la liste électorale étudiante ne marque ni la fin du mouvement étudiant, ni le transfert du pouvoir politique des assemblées générales vers des représentants élus. La lutte institutionnelle et l’organisation à la base doivent se compléter. Les représentants doivent porter la voix du mouvement au sein des institutions, et non transformer ce mouvement en leur propre base électorale.