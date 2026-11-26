Le 22 septembre 1940 l’armée japonaise envahit l’Indochine, colonie française. En mai 1941, le Parti communiste d’Indochine, dirigé par Hô Chi Minh, fonde le Vietminh, un front l’associant à des petits groupes nationalistes de la bourgeoisie vietnamienne. Des bases de guérilla indépendantiste s’organisent en Chine, à la frontière du Tonkin.

En août 1945, l’annonce de la défaite japonaise déclenche dans tout le Vietnam comme dans les autres colonies du Sud-Est asiatique de gigantesques manifestations populaires pour l’indépendance. Le 2 septembre 1945, jour de la capitulation officielle du Japon, Hô Chi Minh peut proclamer à Hanoi, devant une foule gigantesque, « la République démocratique du Vietnam ».

Pour de Gaulle-SFIO et PCF : reconquérir l’empire colonial

De septembre 1944 à janvier 1946, dans le gouvernement provisoire présidé par de Gaulle, les ministres PS-SFIO et PCF sont majoritaires. Aux élections à l’Assemblée constituante d’octobre 1945 ils ont la majorité absolue. Mais leur objectif, face à « l’épisode gigantesque » du soulèvement des colonies est le rétablissement de l’empire colonial. Son nouvel avatar sera l’Union française. Le PCF applique les directives du Kremlin, il soutient le retour de la France en Indochine, pour une « bonne » colonisation : « L’exploitation mercantile des territoires coloniaux fait que notre pays n’a pas suffisamment rempli sa tâche civilisatrice. » (Cahiers du communisme, juillet 1946).

Pour l’État français, l’objectif est de « neutraliser politiquement et militairement le gouvernement de Hanoï » (directive de l’amiral Thierry d’Argenlieu, Haut-commissaire de France en Indochine). Le 21 octobre 1945 les troupes françaises commandées par le général Leclerc (…)