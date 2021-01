Algérie :« C’est un développement très dangereux »

L'édition numérique d'IO est réservée aux abonnés permanents.

Lu dans L’Expression (13 décembre 2020) La secrétaire générale du PT, Louisa Hanoune, a évoqué longuement, hier, le deal de Trump qui reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en échange de l’engagement de Rabat à normaliser ses relations avec Israël. Dans ce contexte, elle a indiqué qu’« à travers cette normalisation c’est la cause palestinienne qui est ciblée par l’administration Trump et ses supplétifs au Moyen-Orient, qui travaillent pour enterrer cette cause ». Elle a aussi exprimé sa solidarité avec le peuple marocain qui, selon elle, « a toujours affiché son soutien permanent et inconditionnel à la cause palestinienne». Pour Hanoune, « ce développement, très dangereux, resserre davantage l’étau sur l’Algérie, qui est déjà encerclée à cause de la situation sécuritaire et politique au Mali, et du chaos