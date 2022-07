Ce que révèle l’affaire Uber

S’imposer par la force

Dans une note interne d’un des responsables d’Uber, on peut lire à propos des réticences des autorités françaises : « Nous choisissons généralement de faire traîner, de ne pas répondre ou de dire non à leurs demandes. C’est comme ça que nous fonctionnons et c’est presque toujours pour le mieux. Embrassez le chaos. » Une économiste qui a travaillé sur le dossier explique : « Uber a fait son trou en imposant sa proposition de valeur, puis en essayant de manœuvrer pour que la loi s’adapte à son activité. »

Lobbying

Pour faire adapter la loi à leurs pratiques, Uber a recours à toutes sortes de moyens, procédures judiciaires, non-respect des règles (par exemple en France, l’un des secteurs d’Uber, Uberpop, avait été interdit ; pendant plusieurs mois, ils ont continué de le faire fonctionner). Uber a utilisé des dizaines de millions pour organiser le lobbying en direction de ministres, de députés, de hauts fonctionnaires, etc.

Au XXIe siècle, pour se survivre, le capital a besoin de tout déréglementer, de tout faire sauter, c’est l’ubérisation de la société.

L’enquête menée par cette commission d’investigation a démontré qu’Emmanuel Macron ministre de l’Economie a contribué de manière décisive à faire sauter des réglementations qui faisaient obstacle à Uber afin de casser le monopole des taxis. Dans un cas, les taxis sont une profession réglementée avec un contrôle strict, de l’autre côté, les chauffeurs Uber, c’est la précarité, l’insécurité, l’absence de toute norme. Selon la presse, Macron a rencontré à plusieurs reprises les dirigeants mondiaux d’Uber et, selon l’éditorial de Libération (12 juillet), Uber aurait contribué à financer le mouvement d’Emmanuel Macron en 2016.

Amendements

Alors que Macron agissait avec Uber pour déréglementer, il fallait trouver des députés qui acceptent de présenter des amendements. Plusieurs d’entre eux ont accepté et présenté des amendements écrits par Uber qu’ils se contentaient de déposer en leur nom.

Scientifiques et économistes

Uber a recruté des scientifiques et des économistes pour réaliser des études afin de défendre le modèle Uber dans les médias. Il fallait développer l’idée de l’importance des start-up qui prospèrent et qui sont créatrices d’emplois. Il a été établi que ces études étaient payées 100 000 euros, mais… un accord de confidentialité interdit aux chercheurs de partager les données fournies par Uber. Donc, il fallait croire sur parole ces études.

Kill switch

Quand, en novembre 2014, les bureaux parisiens d’Uber voient débarquer les inspecteurs français de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des affaires juridiques en Europe enjoint à ses collègues d’enclencher kill switch, un dispositif qui, lorsqu’il est activé, déconnecte les ordinateurs des serveurs de l’entreprise et empêche les autorités de saisir leurs données. De nombreuses personnalités semblent découvrir le scandale. On parle de transparence, de contrôle des lobbys, comme s’il pouvait y avoir un capitalisme vertueux. Uber, c’est la loi du capital révélée crûment par cette enquête. Au XXIe siècle, pour se survivre, le capital a besoin de tout déréglementer, de tout faire sauter, c’est l’ubérisation de la société.