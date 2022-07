« Alors, voici venu le moment de vérité : cette motion de défiance tiendra lieu de clarification politique. Puisque vous n’avez rien changé sur le fond, que votre programme de malfaisance sociale et écologique est intact, ce vote permettra de distinguer ceux qui souhaitent servir de béquille au pouvoir, ou qui ne font que semblant de s’y opposer, de ceux qui défendent une réelle alternative pour le pays.

À toutes les manifestations de colère du peuple, vous avez eu pour seule réponse la matraque

(…) Pendant cinq ans, vous avez méprisé la démocratie : pendant la pandémie, vous avez gouverné sous état d’urgence sanitaire, à travers un conseil de défense couvert par le secret-défense ; à toutes les manifestations de colère du peuple, vous avez eu pour seule réponse la matraque. Les Gilets jaunes demandaient un référendum d’initiative citoyenne et une vie digne, il y eut trente-deux éborgnés, cinq mains arrachées et la mort de Zineb Redouane. Aux Guadeloupéens qui demandaient des moyens en matière de santé, des mesures contre la vie chère et le droit à l’eau, vous avez envoyé le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et l’unité Recherche assistance intervention dissuasion (Raid). Aux écologistes qui luttent pour la survie de l’humanité, vous avez répondu par une pluie de procès et de perquisitions. (…)

Ceux qui ne voteront pas cette motion de défiance seront les partisans de votre politique.

Avec vous, aucune mise à contribution des plus riches ni des grandes multinationales ! 100 % des entreprises du CAC 40 ont reçu des aides publiques. L’année dernière, les deux tiers ont battu leurs records de profits, et leurs actionnaires vont recevoir plus de 80 milliards d’euros. Dans le projet de loi de finances rectificative, vous leur faites pourtant encore cadeau de 8 milliards d’euros, sans contrepartie sociale, écologique ou en matière d’égalité des genres.

Qui ici est d’accord pour poursuivre la politique de casse et d’injustice sociales ?

(…) Par conséquent, ceux qui ne voteront pas la motion seront les partisans de votre politique en faveur des riches et du RSA conditionné à des heures d’activité gratuites (…). Ceux qui ne voteront pas la motion seront donc d’accord avec la mise à sac de la Sécurité sociale et la stagnation des salaires. Le plus risible, c’est que vous agitez à tout bout de champ la menace de la dette, tout en liquidant méthodiquement les recettes de l’Etat. Quand on veut tuer son chien, on l’accuse d’avoir la rage : avec toutes ces mesures, vous privez la puissance publique de milliards d’euros, pour mieux justifier ensuite votre infâme réforme des retraites. J’en conclus que ceux qui ne voteront pas la motion seront les partisans de la retraite à 65 ans. (…) Pour résumer, qui ici est d’accord pour poursuivre la politique de casse et d’injustice sociales ? (“Pas nous !” sur les bancs du groupe LFI-Nupes.) Qui est d’accord avec le retour du passe sanitaire ? (Même mouvement.) Avec la destruction de nos services publics, de notre système d’éducation ou de santé ? Qui est d’accord avec le président des lobbys, qui roule pour Uber ? (Applaudissements sur les bancs de la Nupes.)

Vous êtes aux abois et peinez à dissimuler votre alliance objective avec l’extrême droite

Car non, Madame la Première ministre, vous n’avez pas changé, ni sur le fond ni même sur la forme. Je me souviens d’une époque récente, pendant l’entre-deux-tours, où certains d’entre vous parlaient opportunément de valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon (« Ah ! » sur les bancs du groupe LFI-Nupes.) Depuis, vous êtes aux abois et peinez à dissimuler votre alliance objective avec l’extrême droite ; alors vous renvoyez dos à dos ceux que vous appelez désormais les extrêmes. (…) Le vote sur cette motion mettra au jour ceux qui veulent livrer la guerre sociale et écologique avec vous et ceux qui mèneront la bataille contre vous. Collègues, choisissez ! » (Les députés de la Nupes se lèvent et applaudissent.)