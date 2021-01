Depuis le début de la pandémie, on ne cesse de nous rebattre les oreilles avec les autorités « scientifiques ». Il y a le conseil « scientifique » de Macron, qui prescrit, au nom, de prétendus critères scientifiques et médicaux, les décisions politiques du gouvernement. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, toutes les semaines, sur un ton de croquemort, annonce le nombre de morts, de personnes en réanimation, de malades hospitalisés et dicte ses consignes, tel le docteur Mabuse. Nous n’avons cessé de le répéter dans ce journal, ils ont menti sur tout ! Prenons un seul des multiples exemples.